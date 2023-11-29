Конечно, ответить должны все оккупанты, которые убивали наших военных и гражданских. Но у инициатора зверств в Еленовке есть вполне конкретная фамилия, как установили журналисты.
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Кто ответственен за преступления против украинцев в оккупированной Еленовке
Вероятно, работу лагеря для военнопленных Еленовка, расположенного на оккупированных территориях Донецкой области, курировал первый заместитель начальника московского управления Федеральной службы исполнения наказаний России Кирилл Попов,
– говорится в материале.
Возможно, он посещал оккупированную часть Донбасса с 16 мая по 17 июня 2022 года. По крайней мере, его видели в лагере для военнопленных в Еленовке – это подтвердили трое украинских военных. Попов отдавал приказы и координировал работу других сотрудников колонии.
А еще он общался с первым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России Рустамом Степаненко и теми, кто "курировал" военнопленных.
"В июне 2022 года подконтрольные российским властям СМИ сообщили о росте сотрудничества между пенитенциарными системами на оккупированных территориях Донецкой области и России. В некоторых репортажах содержалось фото собранных на совещание чиновников, в частности, Попова, которого называют "командующим группировкой Федеральной службы исполнения наказаний России в (так называемой) Донецкой народной республике", – пишет The Kyiv Independent.
Журналисты позвонили оккупанту, но он отказался от комментариев.
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Россия должна ответить за свои зверства
- В ООН сообщили, что за теракт в Еленовке в ночь 29 июля 2022 года ответственна Россия, а Украина не обстреливала колонию
- Оккупанты стреляли из реактивного термобарического гранатомета, чтобы убить наших пленных.