Россияне ужасно обращались с украинскими пленными в Еленовке. Тем, кому удалось спастись со уничтоженного барака в Еленовке, не оказывали никакой медицинской помощи, рассказал азовец Арсен Дмитрик.
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Охранники ходили и улыбались, когда раненые кричали
По словам Арсена Дмитрика, пленные просили россиян дать хотя бы бинты и турникеты, чтобы самим оказать медицинскую помощь, однако никто этого не дождался. Некоторые охранники ходили и улыбались, пока украинские военные истекали кровью.
"Мы, кто мог, оттаскивали их тела и складывали под забором. Медицинскую помощь в течение нескольких часов нам никто не оказывал", – вспоминает военный.
Кто такой Арсен Дмитрик?
Арсен Дмитрик служит в "Азове" с 2014 года, имеет позывной "Лемко". Он награжден орденами "За мужество" II и III степеней. Вместе с другими защитниками Азовстали 20 мая 2022 по приказу командования сложил оружие и вышел с территории завода.
В ночь с 28 на 29 июля 2022 года находился в бараке в колонии в Еленовке Донецкой области, который взорвали россияне. Освобожден из российского плена 21 сентября 2022 г.
Он рассказал, что после взрыва из охваченного пламенем барака пленным пришлось выбираться в одиночку, дверь была закрыта. Охрана сначала разбежалась, а потом вернулась и пыталась согнать пленников на бетонированную дорожку.
Пленные оставались там несколько часов, пытаясь останавливать кровь раненым с помощью собственного нательного белья, в котором спали в момент теракта. Позже на помощь пришли другие пленники – медики с минимальным набором перевязочных материалов.
Только через несколько часов пострадавших увезли в больницы Донецка. При этом с ранеными не церемонились: забросали в КамАЗы и увозили на бешеной скорости.
"Всех нас отвезли в центральную донецкую больницу. Пять строительных КамАЗов, в которых почти сотня худеющих, обгоревших, раненых, без одежды бойцов. Нас просто высыпали, не дали ни вылезть, ни вынести собратьев", – засвидетельствовал Лемко.
На прощание россияне избили пленных
Защитников Мариуполя, переживших теракт в Еленовке, россияне сильно избили "на прощание".
Нас привезли сначала автобусами в Таганрог. Били нас там бешено, как в последний раз. И уже тогда пришло первое понимание, что, вероятно, нас везут на обмен и они хотят оторваться,
– рассказал Дмитрик.
По словам Дмитрика, его с товарищами самолетом переправили в Москву, где забрали пленных из следственного изолятора "Лефортово", тогда в Беларусь, откуда уже автобусами привезли в Украину.
Боец рассказал, что пленные, которых содержали в московском СИЗО, ничего даже не слышали о взрывах в Еленовке.
Недавно состоялась годовщина теракта в Еленовке
- В Киеве вечером 29 июля прошла акция под зданием посольства России. Она была посвящена годовщине теракта в колонии Еленовки, в результате которой погибли пленные азовцы. Участие в акции приняли около 500 человек.
- Боец "Азова" Кирилл Масалитин с позывным "Масло" вспомнил, что во время теракта в Еленовке раздалось несколько взрывов. В то же время работали вражеские РСЗО "Град", которые, вероятно, маскировали взрывы в бараке. "Масло" тогда видел взрыв в бараке своими глазами и получил осколочные ранения.
- Мать погибшего защитника была вынуждена просить о том, чтобы похоронить сына. Она отмечает: "азовцы", погибшие во время плена в Еленовке, заслуживают справедливости. Еще во время обороны Мариуполя женщина дважды получала известия о гибели сына, но они оказывались ошибочными. В последний раз Наталья видела сына на кадрах выхода наших защитников из "Азовстали" - он выносил на себе раненого собрата.