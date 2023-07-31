Наталья Пашнюк-Пашнева, мать погибшего в результате теракта защитника "Азовстали", стучала во все двери, чтобы получить возможность похоронить сына. Об этом она рассказала на брифинга "Еленовка: Безнаказанность – поощрение терроризма", передает 24 Канал.
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Что рассказала мать погибшего защитника
Еще во время обороны Мариуполя женщина дважды получала известия о гибели сына, но они оказывались ошибочными. В последний раз Наталья видела сына на кадрах выхода наших защитников с "Азовстали" – он выносил на себе раненого собрата. Тогда она убедилась: он все-таки жив.
Наталья даже не допускала мысли, что сын погиб – ни тогда, когда впервые услышала о теракте, ни тогда, когда россияне обнародовали фамилии убитых в Еленовке. Впоследствии она все же приняла страшное известие. Но женщину убивала невозможность проститься с сыном и похоронить его достойно.
Только три недели назад, 4 июля 2023 года, я наконец-то смогла похоронить его руку – это все, что мне отдали,
– сообщила Наталья.
К чему призывает женщина
Мать "азовца" подчеркивает: мир должен опомниться и "прекратить играть с ртутью" – так она высказалась о российском режиме. По ее словам, Россия незаметно, но неотвратимо уничтожит всех.
Трусливые мерзавцы, подло убившие безоружных украинских защитников, должны понести наивысшую меру наказания,
– подчеркнула женщина.
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Что известно о теракте в Еленовке
28-29 июля 2022 года Россия убила украинских пленных в колонии в Еленовке. Выполнившие приказ и вышедшие с завода защитники "Азовстали" попали в Еленовскую исправительную колонию. Как вспоминает один из "азовцев", около 200 человек перевели в другой барак незадолго до трагедии.
Вечером 28 июля на территории колонии раздался мощный взрыв, а оккупанты начали стрелять из "Градов" – чтобы замаскировать следы пыток наших бойцов и оправдаться, мол, это был ответный огонь. Россияне обвинили в ударе по Еленовке Украину, будто бы она стреляла по колонии из HIMARS. Как стало известно впоследствии, Россия убивала украинских военных термобарическим оружием.
Погибли более 50 военных, а пострадавших отправили на лечение – и снова заключили в тюрьму. Большинство бойцов находятся в плену до сих пор.