Госпожа Неля на брифинге "Еленовка: Безнаказанность – поощрение терроризма" рассказала собственную историю, как ее семья пережила теракт в Еленовке. На момент его совершения ее сын как раз был в плену и содержался в Еленовке, передает 24 Канал.

Важно Годовщина теракта в Еленовке: кто ответит за казнь пленных и что вспоминают выжившие азовцы

Все человеческое – чуждо для варваров

Старший сын госпожи Нели – Игорь – погиб 1 апреля 2022 во время обороны родного города Мариуполь. Меньший – Никита встал в полк "Азов" с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Он прошел блокаду "Азовстали", ад российского плена и выжил во время теракта в Еленовке.

Мать азовцев рассказала, что Никита вышел из "Азовстали" 17 мая в "почетный плен". Однако тогда женщина не подозревала, как над украинскими защитниками будут издеваться в российском плену. Все изменилось 29 июля 2022, когда в Еленовке произошел теракт.

В этот день я очнулась в хорошем настроении и поехала на открытие Консультативного центра по обеспечению прав и свобод защитников Украины. По дороге я слушала радио и из новостей услышала о взрыве в колонии. Мне начали звонить по телефону родные и знакомые, и каждый задавал 2 вопроса. Первое – "Ты слышала новость", а второе – "Никита жив". Пока ехала в центр, думала, что сердце выпрыгнет. Потом начала везде звонить, спрашивать,

– вспомнила женщина страшный день.

Напуганная мать стала обращаться в разные центры, однако отовсюду слышала только один ответ – ничего неизвестно, списков нет. Позже списки стали появляться, но во враждебных пабликах. Омбудсмены отмечали, что они не проверены и неподтверждённые, однако родные пленных все равно пересматривали их с единственной целью – не найти у них имя своего родного.

Впоследствии в центр стали приходить семьи, которые нашли родных в этом списке. Они встречались с представителями ООН и Международного Красного Креста, ездили в Женеву в их штаб-квартиры, где требовали от них хоть каких-либо действий. В неизвестности родные провели к выходу из плена командиров – до сентября 2022 года. Тогда Неля Шастун узнала наконец сына. Собратья рассказали, что он очень похудел, но жив.

Весь мир должен осознать, что Россия – террорист, дерзко пренебрегающий всеми международными договорами и конвенциями. Все человеческое – чуждо этим варварам. Они убивают и пытают безоружных украинских защитников, потому что те воюют за свободу, а они – за рабство,

– подчеркнула мать.

Теракт в Еленовке: что известно