Пані Неля на брифінгу "Оленівка: Безкарність – заохочення до тероризму" розповіла власну історію, як її сім'я пережила теракт в Оленівці. На момент його скоєння її син саме був у полоні та його утримували в Оленівці, передає 24 Канал.

Важливо Роковини теракту в Оленівці: хто відповість за страту полонених і що згадують азовці, які вижили

Все людське – чуже для варварів

Старший син пані Нелі – Ігор – загинув 1 квітня 2022 року під час оборони рідного міста Маріуполь. Менший – Микита став до лав полку "Азов" від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Він пройшов блокаду "Азовсталі", пекло російського полону та вижив під час теракту в Оленівці.

Мати азовців розповіла, що Микита вийшов з "Азовсталі" 17 травня в "почесний полон". Проте тоді жінка не підозрювала, як над українськими захисниками будуть знущатися у російському полоні. Все змінилося 29 липня 2022 року, коли в Оленівці стався теракт.

В цей день я прокинулася у гарному настрої та поїхала на відкриття Консультативного центру із забезпечення прав і свободи захисників України. Дорогою я слухала радіо та з новин почула про вибух у колонії. Мені почали телефонувати рідні та знайомі, й кожен ставив 2 питання. Перше – "Ти чула новину", а друге – "Микита живий". Поки їхала до центру, гадала, що серце вистрибне. Потім почала скрізь дзвонити, питати,

– пригадала жінка страшний день.

Нажахана мати почала звертатися до різних центрів, проте звідусіль чула лише одну відповідь – ще нічого невідомо, списків немає. Пізніше списки почали з'являтися, але у ворожих пабліках. Омбудсмени наголошували, що вони не перевірені та непідтвердженні, проте рідні полонених все одно переглядали їх з єдиною метою – не знайти в них ім'я свого рідного.

Згодом до центру почали приходити сім'ї, які знайшли рідних у тому списку. Вони зустрічалися з представниками ООН та Міжнародного Червоного Хреста, їздили до Женеви у їхні штаб-квартири, де вимагали від них бодай якихось дій. У невідомості рідні провели до виходу з полону командирів – до вересня 2022 року. Тоді Неля Шастун дізналася нарешті про сина. Побратими розповіли, що він дуже схуд, але живий.

Увесь світ має усвідомити, що Росія – терорист, який зухвало нехтує всіма міжнародними договорами та конвенціями. Все людське – чуже для цих варварів. Вони вбивають та катують беззбройних українських захисників, бо ті воюють за свободу, а вони – за рабство,

– наголосила мати.

Теракт в Оленівці: що відомо