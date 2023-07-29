Кирилл Масалитин рассказал в комментарии 24 Каналу, что администрация колонии 27 июля объявила списки тех, кого переведут в новый барак в промзоне колонии. Военный вспоминает, что у них было два варианта возможных причин перевода.

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Военный рассказал, как его перевели в барак в Еленовке, где раздался взрыв

"Масло" напоминает, что после перевода к ним вечером 27 июля пришел начальник колонии и говорил бред о ремонте, переселении. Его слова не вязались, однако было некого спросить.

У нас было две мысли: или, возможно, на какой-то обмен, или переведут в другие колонии… Было непонятно – большая очень "партия", 200 человек. Это не вселяло надежды,

– рассказал боец.

Он также вспомнил момент взрыва в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, который видел своими глазами. Ведь стоял и смотрел в ту сторону.

Третий взрыв раздался именно в бараке

"Там вокруг колонии начали работать вражеские "Грады". Они, кажется, маскировали взрывы у нас. У нас в 22:30 (28 июля – 24 Канал) был общий отбой и я как раз уже час спал. Не могу вспомнить, почему я проснулся: либо от взрыва, либо от залпов "Градов". Я не помню", – рассказал боец.

Затем он соскочил с кровати, посмотрел в сторону выхода. Тогда раздался взрыв за ангаром, однако все продолжали спать.

Буквально через минуту произошел третий взрыв прямо в ангаре. Он был в одной из сторон ангара. Я видел его своими глазами, потому что как раз смотрел в ту сторону. А потом упал под кровать. Я получил два осколочных ранения в живот. Потом вышел во двор – кругом все горит, все кричат, ужас происходил,

– вспоминает боец.

Далее военные вылезли за ограду, которая была вокруг ангара, вышли на дорогу метров за 100. За ней же были ворота, которые администрация колонии перекрыла. Именно на дорогу стаскивали всех раненых.

После лечения бойца вернули обратно в Еленовку.

Теракт в Еленовке: коротко