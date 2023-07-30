Об этом боец рассказал в эксклюзивном комментарии 24 Каналу. "Масло" тогда видел взрыв в бараке своими глазами и получил осколочные ранения.

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Все вокруг горело, все кричали

"Масло" рассказал, что в преддверии теракта, а именно 27 июля, администрация колонии объявила список из 200 пленных, кого переведут в новый барак в промзоне в колонии Еленовки. Естественно, причин не объясняли, но украинские защитники надеялись – возможно, их отправляют на обмен. Хотя этот вариант и был маловероятен, однако бойцы не оставляли надежд.

Кирилл напомнил, что 28 июля, в день совершения теракта, общий отбой был в 22:30. Тогда все пленные легли спать. Неожиданно, "Масло" проснулся по непонятным причинам – то ли от первого взрыва, то ли от залпов РСЗО "Град". Тогда Герой соскочил с кровати и стал смотреть в сторону выхода, потом раздался еще один взрыв.

Буквально через минуту произошел третий взрыв прямо в ангаре. Он был в одной из сторон ангара. Я видел его своими глазами, потому что как раз смотрел в ту сторону. А потом упал под кровать. Я получил два осколочных ранения в живот. Потом вышел во двор – кругом все горит, все кричат, ужас, что происходило,

– рассказал боец "Азова".

Он также вспомнил, что вокруг ангара, где совершили теракт, была ограда, поэтому после взрыва пленные сразу пролезли через нее и вышли на дорогу. За ней последовали ворота, которые оккупанты перекрыли. Эта территория стала своеобразным "пунктом эвакуации", куда стягивали раненых после взрыва. В плену находились врачи, которые помогали азовцам во время обороны "Азовстали". В ночь теракта они снова начали оказывать помощь раненым тем, что было под рукой.

"У меня было два проникающих ранения в брюшную полость, поэтому на меня просто посмотрели и сказали: "Тебя на эвакуацию, в живот лезть нет смысла". На том и все", – вспомнил "Масло".

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