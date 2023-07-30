Про це боєць розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу. "Масло" тоді бачив вибух у бараці на власні очі й отримав осколкові поранення.

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Все навкруги горіло, всі кричали

"Масло" розповів, що напередодні теракту, а саме 27 липня, адміністрація колонії оголосила список із 200 полонених, кого переведуть у новий барак у промзоні в колонії Оленівки. Ясна річ, причин не пояснювали, але українські захисники сподівалися – можливо їх відправляють на обмін. Хоча цей варіант й був малоймовірним, проте бійці не полишали надій.

Кирило пригадав, що 28 липня, у день скоєння теракту, загальний відбій був о 22:30. Тоді всі полонені лягли спати. Несподівано, "Масло" прокинувся з незрозумілих причин – чи то від першого вибуху, чи то від залпів РСЗВ "Град". Тоді Герой зіскочив з ліжка й почав дивитися у бік виходу, тоді пролунав ще один вибух.

Буквально за хвилину відбувся третій вибух вже прямо в ангарі. Він був в одній зі сторін ангара. Я бачив його своїми очима, бо якраз дивився в ту сторону. А потім впав під ліжко. Я отримав два осколкових поранення в живіт. Потім вийшов на двір – навкруги все горить, всі кричать, жах, що відбувалося,

– розповів боєць "Азову".

Він також пригадав, що навколо ангару, де скоїли теракт, була огорожа, тому після вибуху полонені одразу пролізли через неї та вийшли на дорогу. За нею були ворота, які окупанти перекрили. Ця територія стала своєрідним "пунктом евакуації", куди стягували поранених після вибуху. У полоні були лікарі, які допомагали азовцям під час оборони "Азовсталі". У ніч теракту вони знову почали надавати допомогу пораненим тим, що було під рукою.

"У мене були два проникаючих поранення в черевну порожнину, тому на мене просто подивилися і сказали: "Тебе на евакуацію, у живіт лізти нема сенсу". На тому й усе", – пригадав "Масло".

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