Участь в акції взяли близько 500 осіб. Про це інформує 24 Канал.

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Як пройшла акція до роковин Оленівки у Києві

Ввечері 29 липня пройшла акція під будівлею посольства Росії. Вона була присвячена роковинам теракту в колонії Оленівки, де загинули полонені азовці.

Учасники прийшли під будівлю російського посольства з плакатами, на яких були заклики звільнити з полону бійців "Азову".

Окрім цього, учасники акції принесли фото загиблих внаслідок теракту полонених військових.

Зауважимо, що участь в акції у столиці взяли близько 500 осіб.

Акція до роковин Оленівки у Києві / Валентина Поліщук, 24 Канал

Зверніть увагу, що теракт в Оленівці, який ворог вчинив уночі з 28 на 29 липня 2022 року – трагедія, яка забрала життя щонайменше 53 українських полонених, десятки зазнали поранень. Росія всіляко перешкоджає розслідуванню трагедії та стверджує, що це нібито ЗСУ вдарили по колонії, хоча всі деталі чітко вказують на те, що за цим стоїть Росія. Як ворог вчинив теракт та які питання залишаються без відповіді за рік після теракту – читайте у матеріалі за посиланням.