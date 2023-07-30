Про це у коментарі 24 Каналу розповів боєць полку "Азов" Кирило Масалітін з позивним "Масло", який під час теракту в Оленівці був у бараку, де власне й пролунав вибух. Унаслідок цього він отримав уламкові поранення живота.

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Як ставилися до поранених після теракту

Поранених у середньому та важкому станах після теракту відправляли до лікарень на окупованих територіях. "Масло" розповів, що негативного ставлення від медиків як такого не було, тільки були злобні погляди з боку охорони, яку приставили до поранених.

Після лікування постраждалих повернули назад в Оленівку. За той час в колонії змінилося керівництво – попереднього начальника після теракту понизили до заступника, а заступника зробили начальником колонії. За словами "Масла", до тих, хто повернувся з лікарень, особливого ставлення не було – до всіх полонених ставилися ніби як не до людей.

До тих, хто повернувся після поранень, якогось там особливого ставлення не було. Але зміна, яка на той момент була, це були чорти. І тому там просто ставлення до всіх було, як не до людей,

– каже "Масло".

Щодо того, чи не лишилося у бійця острахів після повернення в колонію Оленівки, що росіяни можуть влаштувати новий теракт, Кирило зауважив, що певний страх був, але він не думав, що вони знову підуть на це.

Важливо! Теракт в Оленівці, який ворог вчинив уночі з 28 на 29 липня 2022 року – трагедія, яка забрала життя щонайменше 53 українських полонених, десятки зазнали поранень. Росія всіляко перешкоджає розслідуванню трагедії та стверджує, що це нібито ЗСУ вдарили по колонії, хоча всі деталі чітко вказують на те, що за цим стоїть Росія. Як ворог вчинив теракт та які питання залишаються без відповіді за рік після теракту – читайте у матеріалі за посиланням.