До сих пор я больше ничего не знаю, – жена раненого в Еленовке о поисках мужа

Год назад была распущена миссия ООН, которая занималась расследованием российского теракта в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные. Остальные до сих пор находятся в плену, а их родственники пытаются выйти на международные площадки, чтобы не дать забыть об этой трагедии.

В разговоре с 24 Каналом жена раненого в результате теракта в Еленовке Анна Лобова рассказала о работе миссии ООН и Красного Креста. А также важности памяти украинских героев.

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"Мысленно были на весах"

24 февраля 2022 года муж Анны сообщил ей, что его бригада будет дислоцироваться в Мариуполе. Ежедневно он выходил на связь с женой, а впоследствии общение почти оборвалось. В большинстве своем Анне писали побратимы мужа, чтобы сообщить, что все хорошо и он жив.

"Сам муж вышел со мной на связь 15 апреля после страшного прорыва на "Азовсталь". С того момента наша связь была очень короткой. И чаще писали его побратимы. Уже 16 мая поздно ночью мне пришло сообщение из чужого номера личного характера. Я поняла, что пишет муж, но о том, что завтра он уже будет выходить в плен, о каких-то условиях ничего не было сказано", – рассказала женщина.

29 июля Анна пришла в ужас от страшных кадров теракта в Еленовке, которые показало российское телевидение. На следующий день женщина нашла списки погибших и раненых: имя мужа значилось как в первом, так и во втором.

С того момента мысленно были на весах, потому что в конце дописали, что двоих не довезли в больницу и пазл совпадал, что это именно те двое. Но 17 августа в телеграм-канале я увидела видео из донецкой больницы, где был мой муж. Я тогда поняла, что он жив и рассказывает именно о событиях ночи с 28 на 29 июля. Он там кратко описывает свое состояние, но видео обрывается. Вот так я узнала, что он жив,

– поделилась она.

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года россияне совершили теракт против украинских военнопленных – защитников "Азовстали". Враг ударил из реактивного термобарического гранатомета по территории колонии, где удерживали украинских защитников. Сообщалось о 53 погибших и более 130 раненых. Всего там находились 193 человека.

В декабре 2022 года состоялся обмен пленными и в Украину вернулся мужчина, находившийся в одной палате с мужем Анны.

"Он сказал, что Олег находится в больнице, ждите обмена, без подробностей. И все. С того момента, с 1 декабря 2022 года по сегодняшний день я больше ничего не знаю", – сказала Анна.

"Миссия ООН ничего не сделала"

18 августа 2022 года была создана миссия ООН по расследованию теракта в Еленовке. Но уже 5 января 2023 года Генсек Антониу Гутерриш распустил ее якобы из-за отсутствия необходимых условий для работы. В частности, недопуск на место преступления.

"Эта миссия, к сожалению, ничего не сделала. Мы с родными до сих пор не знаем полного регламента полномочий, которые были возложены на эту миссию. Хотя в августе вернулись несколько пленных, затем в октябре вернули тела, а миссия расформирована была уже гораздо позже. То есть почему они не работали с этими телами, почему не опросили всех свидетелей – нам непонятно. Они подарили нам шанс, что будет полномерное расследование, но ничего не сделали", – отметила женщина.

По ее словам, родным не удалось пообщаться с членами миссии ООН. Они пытались найти возможности, чтобы ее восстановили. Впрочем, их заверили, чтобы не ожидали никакого обновления, а весь доступ находится в Нью-Йорке.

"Периодически раз в полгода выходит исследование мониторинговой миссии ООН, иногда там встречается где-то 8 – 10 пунктов, где мы можем прочитать об Еленовке. Но для трагедий такого масштаба 10 пунктов раз в полгода, причем они несколько повторяются, это не является полномерным расследованием", – подчеркнула жена раненого.

Вместе с МИД Анна и другие родственники раненых передали совместное обращение в миссию ООН с доказательствами и фактами российского преступления. Но до сих пор ответа нет. Похожая ситуация и с работой Красного Креста.

Когда наша делегация поехала в Женеву и спросили, есть ли отдельный кейс по Еленовке, нам сказали, что нет. Данные, которыми располагает международный комитет Красного Креста – только те, что они получают от родных. С весны 2023 года постепенно некоторые семьи получали подтверждение, что их родственник находится в плену. Но лично представители Красного Креста его не видели, просто Россия дала письменное подтверждение и все,

– объяснила Анна.

Чествование памяти погибших

По словам Анны, они работают с Генпрокуратурой, СБУ, которые по требованию родных открыли одно уголовное дело в отношении теракта в Еленовке и сейчас идет расследование. Также идет сотрудничество с координационным штабом, где можно было бы выходить на разные международные площадки и говорить о трагедии.

Митинг возле посольства России в первую годовщину теракта в Еленовке / Getty Images

"Мы вместе с представительницами нашего сообщества разослали обращение почти всем действующим депутатам, там был пункт по Дню траура по погибшим. Также начали голосование за соответствующую петицию. Один депутат дал положительный ответ, но предложили подмену трактовки: чтобы это был общий день траура по всем казненным в плену военным, гражданским. Мы пошли на уступки, но позже этому депутату пришел ответ, он уже стал публичным, что день памяти может перегрузить национальный календарь памятных дат", – рассказала женщина.

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Поддержать семьи тех, чьи родственники пострадали от российского теракта в Еленовке или поделиться информацией можно на страницах Olenivka Families Community в фейсбуке, инстаграме и соцсети Х (бывший твиттер).

Мы открыты для коммуникации. Помощь семьям – это прежде всего просто человеческая поддержка, выразить уважение. Если вы видите на улице людей с табличками об Еленовке, поддержите их, потому что в большинстве своем это родные, которые потеряли своих мужей в том бараке,

– подчеркнула Анна Лобова.

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