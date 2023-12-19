Как сообщили в эфире телемарафона "Єдині новини", аллея памяти появилась в Голосеевском парке. Здесь высадили 53 куста калины – в память о 53 "азовцах", казненных оккупантами в лагере для военнопленных в Еленовке.

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"Мы должны помнить, благодаря кому мы сегодня живы и можем ходить под мирным небом", – говорит Юлия Гришкевич, вдова казненного в Еленовке военнослужащего Богдана Гришкевича.

"Это напоминание людям о том, что с россиянами нельзя иметь никаких договоренностей", – отметил Александр Кисилишин – бывший военнослужащий полка "Азов", отец убитого в Еленовке Алексея Кисилишина.

Инициатор создания аллеи памяти, депутат Киевсовета от партии "УДАР Виталия Кличко" Олеся Пинзенык подчеркнула, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке – это очередной террористический акт, устроенный россией.

Память о каждом погибшем должна жить. В аллеях, монументах, муралах. Мы должны помнить о них каждый день,

– подчеркнула Олеся Пинзенык.

Родственники погибших в Еленовке объединились в общественную организацию и собрали подписи под петицией об установлении Дня памяти убитых в Еленовке.

Как известно, украинские военнопленные – защитники Мариуполя были казнены на территории бывшей исправительной колонии в поселке городского типа Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В ночь на 29 июля 2022 года россияне взорвали барак, в котором содержались военнопленные.