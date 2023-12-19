Як повідомили в ефірі телемарафону "Єдині новини", алея пам'яті з'явилася у Голосіївському парку. Тут висадили 53 кущі калини – на згадку про 53 "азовців", страчених окупантами у таборі для військовополонених в Оленівці.

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"Ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні живі і можемо ходити під мирним небом", – каже Юлія Гришкевич, вдова страченого в Оленівці військовослужбовця Богдана Гришкевича.

"Це нагадування людям про те, що з росіянами не можна мати ніяких домовленостей", – зазначив Олександр Кісілішин – колишній військовослужбовець полку "Азов", батько вбитого в Оленівці Олексія Кісілішина.

Ініціаторка створення алеї пам'яті, депутатка Київради від партії "УДАР Віталія Кличка" Олеся Пинзеник підкреслила, що масове вбивство українських військовополонених в Оленівці – це черговий терористичний акт, влаштований Росією.

Пам'ять про кожного загиблого повинна жити. В алеях, монументах, муралах. Ми повинні пам'ятати про них щодня,

– наголосила Олеся Пинзеник.

Родичі загиблих в Оленівці об'єдналися в громадську організацію та вже зібрали підписи під петицією про встановлення Дня пам'яті вбитих в Оленівці.

Як відомо, українських військовополонених – захисників Маріуполя було страчено на території колишньої виправної колонії у селищі міського типу Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В ніч проти 29 липня 2022 року росіяни підірвали барак, в якому утримувалися військовополонені.