У російському полоні залишається понад 700 азовців. Надзвичайно важливо не забувати про це та надавати розголосу інформації про військовополонених. Про це 24 Каналу розповіла Ксенія Прокопенко – сестра вбитого в Оленівці військовополоненого.

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"Свято без свята"

16 – 17 грудня проходять акції на підтримку українських військових у ворожому полоні. Власне, цього разу вони відбуваються не лише в Україні, але й за кордоном. Понад 10 країн доєдналось до ініціативи.

Головні гасла цих акцій: "У полоні на свята" або "Свято без свята". Тому що багато тисяч наших воїнів проведе зимові свята у ворожому полоні. У них не буде ні святкового столу, ні спілкування, ні відпочинку. Замість того вони знову й знову переживатимуть знущання і тортури окупантів,

– наголосила Ксенія Прокопенко.

Важливо нагадувати про наших захисників як українській владі, так і міжнародній спільноті.

Акції на підтримку військовополонених в Україні / Фото надали 24 Каналу

"Забути про полонених – це те ж саме, що поховати їх заживо. Спочатку вони в жахливих умовах боронили країну, після цього їх чекав полон. А там, крім голоду і холоду, чекають ще й тортури росіян. Це триває не один день. Оборонці "Азовсталі" у таких умовах вже 20-й місяць", – зазначила Ксенія Прокопенко.

Захисникам "Азовсталі" при виході із заводу обіцяли, що їх обміняють через 4 місяці. Тож складно навіть уявити, у якому моральному та фізичному стані перебувають наші військові зараз.

Розголос – надзвичайно важливий

Якщо зараз неможливо домовитись із Росією та повернути полонених, потрібно зробити так, аби ця проблема завжди була на слуху – в української та міжнародної спільноти.

Когось у полоні вже вбили, як це було в Оленівці. Щонайменше 54 хлопці вже не повернуться. Звичайно, про полон потрібно говорити, аби росіяни не могли в тиші вбивати наших військовополонених,

– наголосила Ксенія.

Важливо й українцям пам'ятати, що тисячі військових – досі у російському полоні, та розуміти, що з ними там відбувається. Одним із інструментів розповсюдження інформації є якраз подібні демонстрації.

Доєднатись до акцій може кожна людина, а дізнатись про дати на міста, де їх проводять, можна на інстраграм-сторінці спільноти родин Оленівки. Для того, аби взяти участь у демонстрації не обов'язково готуватись, зокрема малювати плакати. Висловити свою підтримку сім'ям військовополонених можна просто долучившись до акції.

Акції на підтримку полонених військових за кордоном / Nordic Ukraine Forum, United Help Ukraine, Maidan Batumi, Union des Ukrainiens de France

Акції на підтримку військовополонених

У Києві 15 грудня поставили ялинку розстріляним Героям в Оленівці. Родини військовополонених прикрасили місце пам’яті на Майдані Незалежності ялинкою та фігурками ангелів, на яких написані імена їхніх близьких.

Того ж дня була ще одна акція, дуже важлива для рідних захисників. У Голосіївському парку Києва відбулося закладання Алеї пам’яті захисників України, вбитих Росією в Оленівці. Родини загиблих посадили кущі калини на честь кожного Героя. Символічно на кожен кущ завʼязали жовто-блакитні стрічки.

Акції на підтримку військовополонених в Україні / Фото надали 24 Каналу

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