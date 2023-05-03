Бюрократичне пекло ВЛК: у Раді пояснили, що змінять нові схвалені закони

Верховна Рада 2 травня проголосувала за поправки до законів щодо роботи військово-лікарських комісій. Тепер українським захисникам після поранення не потрібно буде самостійно віддавати довідки безпосередньо своїм підрозділам.

Про це 24 Каналу розповіла Наталя Піпа – народна депутатка України. За її словами, за позитивного сценарію зміни будуть відчутні вже у червні.

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Що зміниться

Наталія Піпа пояснила, що раніше військово-лікарські комісії можна було пройти у місцях, які перебували в підпорядкуванні Міноборони.

"Зараз список розширили й у співпраці із МОЗ визначають лікарні, медичні заклади, які можуть бути комунальними, державними та де можуть військові проходити ВЛК", – зауважила вона.

До того ж із військових, які отримали поранення, знімається відповідальність за привезення довідки у військову частину.

Військовим, особливо, які не потрапили в чергу на ВЛК, треба було з'явитися у військову частину, де перебували їхні підрозділи, а це міг бути "нуль", і доставити цю довідку. Нарешті цей процес зрушився,

– переконана депутатка.

За її словами, зміни й надалі активно впроваджуватимуться.

Чому зміни не впровадили раніше

Наталія Піпа наголосила, такі нововведення були здійснені й раніше, бо ж війна в Україні триває з 2014 року. Втім, не фіксувалася така велика кількість військових.

Фактично потреба у змінах сталася усвідомлено з березня – квітня минулого року, коли здійснювалися важкі бої – з того часу почали шукати, як змінити процедуру,

– зосередила увагу вона.

За її словами, для запровадження змін потрібно було отримати погодження від усіх відомств.

Втім, також є випадки, коли військовослужбовці отримували медичну допомогу не лише в закладах Міноборони, але й в прифронтових лікарнях, куди були надіслані відповідні накази.

Тож зміни щодо порядку проходження ВЛК є суттєвими.

Коли ситуація зміниться

Народна депутатка повідомила, що перш за все Міністерство оборони буде відповідати за дотримання змін, бо воно несе відповідальність за військовослужбовців. Також причетним є і МОЗ.

Законопроєкт буде підписаний імовірніше як невідкладний, тобто вступить у дію буквально за кілька днів і з червня, якщо не в усіх регіонах будуть зміни, то у дуже багатьох,

– переконана вона.

Також стало відомо, якщо і надалі ВЛК не справлятимуться із кількістю військовослужбовців, то лікарів стане більше. Окрім цього, будуть відкриватися додаткові пункти.

Робота ВЛК: ключові новини