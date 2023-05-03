Про це 24 Каналу розповіла Наталя Піпа – народна депутатка України. За її словами, за позитивного сценарію зміни будуть відчутні вже у червні.
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Що зміниться
Наталія Піпа пояснила, що раніше ВЛК можна було пройти у місцях, які перебували в підпорядкуванні Міністерства оборони.
"Зараз список розширили і в співпраці із МОЗ визначають лікарні, медичні заклади, які можуть бути комунальними, державними і де можуть військові проходити ВЛК", – зауважила вона.
До того ж із військових, які отримали поранення, знімається відповідальність за привезення довідки у військову частину.
Військовим, особливо, які не потрапили в чергу на ВЛК, треба було з'явитися у військову частину, де знаходиться його підрозділ, а це міг бути нуль, і доставити цю довідку. Нарешті цей процес зрушився,
– переконана депутатка.
За її словами, зміни і надалі будуть активно впроваджуватися.
Чому зміни не впровадили раніше
Наталія Піпа наголосила, такі нововведення були здійснені і раніше, бо ж війна в Україні триває з 2014 року. Втім, не фіксувалася така велика кількість військових.
Фактично потреба змін відбулася усвідомлено з березня-квітня минулого року, коли здійснювалися важкі бої – з того часу почали шукати, як змінити процедуру,
– зосередила увагу вона.
За її словами, для запровадження змін потрібно було отримати погодження від усіх відомств.
Втім, також є випадки, коли військовослужбовці отримували медичну допомогу не лише в закладах Міноборони, але й в прифронтових лікарнях, куди були надіслані відповідні накази.
Тож зміни щодо порядку проходження ВЛК є суттєвими.
Коли ситуація зміниться
Народна депутатка повідомила, що перш за все Міністерство оборони буде відповідати за дотримання змін, бо воно несе відповідальність за військовослужбовців. Також причетним є і МОЗ.
Законопроєкт буде підписаний швидше за все як невідкладний, тобто вступить у дію буквально за кілька днів і з червня, якщо не в усіх регіонах будуть зміни, то у дуже багатьох,
– переконана вона.
Також стало відомо, якщо і надалі ВЛК не справлятимуться із кількістю військовослужбовців, то лікарів стане більше. Окрім цього, будуть відкриватися додаткові пункти.
Робота ВЛК: ключові новини
- Під час зустрічі із заступницею очільника Міноборони Ганною Маляр волонтери озвучили конкретні випадки недобросовісного виконання обов'язків у сфері медзабезпечення військовослужбовців. Міністр оборони Олексій Резніков доручив перевірити цю інформацію та прийняти відповідні дії.
- Військово-лікарська комісія визначає придатність військовозобов'язаних громадян до служби у війську. Оскаржити висновок військово-лікарської комісії можна. Однак для цього необхідно мати вагомі підстави.
- Стало відомо, що поранених військовослужбовців, які не можуть виконувати бойові завдання, будуть призначати на інші посади.