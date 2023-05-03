Об этом 24 Каналу рассказала Наталья Пипа – народный депутат Украины. По ее словам, при положительном сценарии изменения будут ощутимы уже в июне.

Читайте также Какие болезни освобождают от мобилизации: полный список

Что изменится

Наталья Пипа пояснила, что ранее военно-врачебные комиссии можно было пройти в местах, находящихся в подчинении Минобороны.

"Сейчас список расширили и в сотрудничестве с Минздравом определяют больницы, медицинские учреждения, которые могут быть коммунальными, государственными и где могут военные проходить ВВК", – отметила она.

К тому же с военных, которые получили ранения снимается ответственность за привоз справки в воинскую часть.

Военным, особенно, не попавшим в очередь на ВВК, нужно было явиться в воинскую часть, где находились их подразделения, а это мог быть "ноль", и доставить эту справку. Наконец этот процесс тронулся,

– убеждена депутат.

По ее словам, изменения и дальше будут активно внедряться.

Почему изменения не внедрили раньше

Наталья Пипа подчеркнула, что такие нововведения были осуществлены и раньше, так как война в Украине продолжается с 2014 года. Впрочем, не фиксировалось такое большое количество военных.

Фактически потребность изменений произошла осознанно с марта – апреля прошлого года, когда осуществлялись тяжелые бои – с тех пор начали искать, как изменить процедуру,

– сосредоточила внимание она.

По ее словам, для введения изменений нужно было получить согласование всех ведомств.

Впрочем, есть случаи, когда военнослужащие получали медицинскую помощь не только в заведениях Минобороны, но и в прифронтовых больницах, куда были направлены соответствующие приказы.

Поэтому изменения относительно порядка прохождения ВВК существенны.

Когда ситуация изменится

Народная депутат сообщила, что прежде всего Министерство обороны будет отвечать за соблюдение изменений, потому что оно несет ответственность за военнослужащих. Также причастен и Минздрав.

Законопроект будет подписан скорее всего как неотложный, то есть вступит в действие буквально через несколько дней и с июня, если не во всех регионах будут изменения, то в очень многих,

– убеждена она.

Также стало известно, если и дальше ВВК не будут справляться с количеством военнослужащих, то врачей станет больше. Кроме того, будут открываться дополнительные пункты.

Работа ВВК: ключевые новости