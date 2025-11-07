Путін нібито просив Трампа допомогти закінчити війну: політолог зауважив цікаві деталі у заяві
- Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито просив його зупинити війну, яка триває вже 10 років.
- Політолог Ігор Чаленко зазначив, що заяви Трампа можуть зіграти на руку його опонентам, зокрема Демократичній партії.
Дональд Трамп згадав Володимира Путіна у своєму недавньому виступі. Він заявив, що російський диктатор нібито попросив його зупинити війну, яка триває вже 10 років.
Своєю заявою Трамп міг сам себе підставити. Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, пояснивши, що президент США озвучив цікаву деталь про яку раніше не говорив.
Трамп проговорився під час виступу
У своєму виступі Трамп згадав, що війна триває вже понад 10 років. Це суперечить його словам про те, що у протистоянні нібито винен Джо Байден, який був президентом до 2024 року. Втім до нього цей пост займав саме Трамп.
Загалом позиціювання дуже дивне. Виглядає, що Путін нібито дає наказ президенту США. Подібні речі можуть використати опоненти Трампа, зокрема Демократична партія, яка очікує реваншу,
– наголосив політолог.
Трамп точно не може пишатися заявами Путіна. Особливо, коли він нарешті почав запроваджувати санкції проти російських нафтових компаній, скоординував роботу з європейськими партнерами – все це вже відбувається. Очевидно, що в таких умовах Путіна треба "дотискати", а не створювати йому "теплі ванни".
"Остання заява Трампа збиває з пантелику, але ми пам'ятаємо, що він є постійним у своїй риториці. Проте також помітне його бажання бути корисним у завершенні війни. Потрібно обрати дорожню карту, за якою можна йти," – підкреслив Ігор Чаленко.
Поки ми бачимо, що Путін переконав Трампа не надавати Україні Tomahawk, але водночас Росія продовжила удари по нашій критичній, цивільній інфраструктурі. На це має бути відповідна реакція США.
Що говорив Трамп про війну в Україні: останні заяви
- За словами американського президента, США досягти прогресу у врегулюванні війни. Він додав, що прагне зупинити бойові дії, але поки йому це не вдалося.
- Перед тим він підтвердив, що поки не планує передавати Україні далекобійну зброю. За його словами, остаточне рішення може змінитися, але наразі воно не на часі.
- Під час виступу у Маямі Трамп заявив, що під час розмови з Путіним той сказав йому, що "Росія намагалася врегулювати війну 10 років". Тож тепер США мають втрутитися і допомогти. Трамп зауважив, що "роз'язував подібні питання за одну годину".