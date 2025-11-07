Своєю заявою Трамп міг сам себе підставити. Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, пояснивши, що президент США озвучив цікаву деталь про яку раніше не говорив.

Читайте також У Кремлі зробили нову заяву про мирний процес з Україною

Трамп проговорився під час виступу

У своєму виступі Трамп згадав, що війна триває вже понад 10 років. Це суперечить його словам про те, що у протистоянні нібито винен Джо Байден, який був президентом до 2024 року. Втім до нього цей пост займав саме Трамп.

Загалом позиціювання дуже дивне. Виглядає, що Путін нібито дає наказ президенту США. Подібні речі можуть використати опоненти Трампа, зокрема Демократична партія, яка очікує реваншу,

– наголосив політолог.

Трамп точно не може пишатися заявами Путіна. Особливо, коли він нарешті почав запроваджувати санкції проти російських нафтових компаній, скоординував роботу з європейськими партнерами – все це вже відбувається. Очевидно, що в таких умовах Путіна треба "дотискати", а не створювати йому "теплі ванни".

"Остання заява Трампа збиває з пантелику, але ми пам'ятаємо, що він є постійним у своїй риториці. Проте також помітне його бажання бути корисним у завершенні війни. Потрібно обрати дорожню карту, за якою можна йти," – підкреслив Ігор Чаленко.

Поки ми бачимо, що Путін переконав Трампа не надавати Україні Tomahawk, але водночас Росія продовжила удари по нашій критичній, цивільній інфраструктурі. На це має бути відповідна реакція США.

Що говорив Трамп про війну в Україні: останні заяви