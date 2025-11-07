Своим заявлением Трамп мог сам себя подставить. Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, объяснив, что президент США озвучил интересную деталь о которой ранее не говорил.

Трамп проговорился во время выступления

В своем выступлении Трамп упомянул, что война длится уже более 10 лет. Это противоречит его словам о том, что в противостоянии якобы виноват Джо Байден, который был президентом до 2024 года. Впрочем до него этот пост занимал именно Трамп.

В общем позиционирование очень странное. Выглядит, что Путин якобы дает приказ президенту США. Подобные вещи могут использовать оппоненты Трампа, в частности Демократическая партия, которая ожидает реванша,

– подчеркнул политолог.

Трамп точно не может гордиться заявлениями Путина. Особенно, когда он наконец начал вводить санкции против российских нефтяных компаний, скоординировал работу с европейскими партнерами – все это уже происходит. Очевидно, что в таких условиях Путина надо "дожимать", а не создавать ему "теплые ванны".

"Последнее заявление Трампа сбивает с толку, но мы помним, что он является постоянным в своей риторике. Однако также заметно его желание быть полезным в завершении войны. Нужно выбрать дорожную карту, по которой можно идти," – подчеркнул Игорь Чаленко.

Пока мы видим, что Путин убедил Трампа не предоставлять Украине Tomahawk, но одновременно Россия продолжила удары по нашей критической, гражданской инфраструктуре. На это должна быть соответствующая реакция США.

Что говорил Трамп о войне в Украине: последние заявления