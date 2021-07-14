Головні новини 14 липня: ЄС відкриває кордони для українців, КСУ виніс рішення про мовний закон

Євросоюз відкриває кордони для українців. Рада підтримала перезавантаження Вищої ради правосуддя. Конституційний Суд виніс рішення щодо закону про мову. Верховний Суд не визнав указ Зеленського про скасування призначення Тупицького в КСУ. Ветерани МВС штурмували Раду. Такими були головні новини України і світу 14 липня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 14 липня:

Читайте також Справа про замах на працівника СБУ: спільник Нескоромного пішов на угоду зі слідством

Євросоюз дозволить українцям в'їзд

Джерело: телеграм Дениса Шмигаля

Євросоюз хоче відновити вільний в'їзд для українців. ЄС вирішив додати нашу країну до "зеленого списку" країн. Однак офіційно перелік планують оновити вже 15 липня. Фактично ЄС дав "зелене світло", аби українці безперешкодно могли їздити до Європи,

– зазначив Шмигаль. Щоправда, список ЄС – це лише рекомендація, надалі рішення за державами-членами. Що цьому передувало Рада ЄС 30 червня 2020 року ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС.

Європа вже дозволила в'їзд громадянам Молдови, Вірменії та Азербайджану.

Перед тим Україну не вносили до переліку "зелених" країн, оскільки епідемічні критерії поширення коронавірусу не відповідали нормам.

Річ у тім, що в країні має бути не більше ніж 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення. Рада підтримала реформу Вищої ради правосуддя

Джерело: 24 канал

Нардепи проголосували за законопроєкт №5068 про конкурсний відбір та перевірки на добропорядність членів Вищої ради правосуддя. Для чого потрібен законопроєкт

Ініціатива покликана, щоб встановити порядок обрання чи призначення на посади членів ВРП. Пропонують визначити схему утворення, діяльність та повноваження Етичної ради. До її складу входитимуть:

3 особи з-поміж суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України,

3 особи, визначені міжнародними організаціями.

Крім цього, створять Службу дисциплінарних інспекторів ВРП, що стежитиме за доброчесністю та професійною етикою чинних членів ВРП й кандидатів.

Що таке Вища рада правосуддя? Це головний орган в судовій владі України. Це важливо, тому що члени ВРП можуть повністю контролювати призначення і звільнення суддів. Ухвалення цього закону було однією з головних умов МВФ для співпраці з Україною.

Зеленський назвав це історичною подією

Президент Володимир Зеленський схвально відреагував на підтримку реформи. За його словами, це заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі. Такі зміни можуть повернути довіру та повагу українців до суду.

Конституційний Суд виніс рішення щодо закону про мову

Джерело: КСУ

Конституційний Суд визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Все тому, що таку перевірку суд просили зробити нардепи. Подання нардепів

У червні 2019 року щодо конституційності закону до суду звернувся 51 нардеп. Це були депутати з "Опозиційного блоку", деякі з них – чинні представники ОПЗЖ. Наприклад, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталія Королевська, Юлія Льовочкіна, Юрій Бойко тощо.

Велика палата Конституційного Суду розглядала це питання ще 3 листопада 2020 року. Тоді ухвалення рішення відтермінували.

Рада ухвалила закон 25 квітня 2019 року. Він передбачає обов'язкове використання української мови на публічному рівні. Зокрема, у державному секторі, у комунальній сфері, у транспорті, у закладах громадського харчування.



Закон про мову / Інфографіка 24 каналу

Верховний Суд не визнав указ Зеленського про Тупицького

Джерело: ZN.UA

Зеленський у березні 2020 року своїм указом скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України. Однак Верховний Суд із цим не погодився та визнав незаконним й протиправним цей указ. Суд вирішив, що дії Зеленського щодо Тупицького – незаконні. Зауважимо, у після оприлюднення указу в КСУ заявили що він нібито виходить за рамки конституційних повноважень глави держави. Потім Тупицький подав позов до Верховного Суду.

Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу

Ветерани МВС штурмували Раду

Джерело: 24 канал

Під Верховною Радою була масова акція протесту ветеранів силових структур. Люди прибули з різних регіонів та вимагали невідкладного перерахунку пенсій. Люди прорвались до Ради

Учасники акції кликали спікера парламенту Дмитра Разумкова. Вони подолали металевий паркан й прорвалися до Ради.

Одного з правоохоронців навіть потягнули в натовп. Поліція намагалась не пускати людей до парламенту. Згодом частина протестувальників відійшла на вулицю Грушевського в напрямку готелю "Київ".

Дивіться відео штурму парламенту:

Що цьому передувало