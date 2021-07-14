Главные новости 14 июля: ЕС открывает границы для украинцев, КСУ вынес решение о языковом законе

Евросоюз открывает границы для украинцев. Рада поддержала перезагрузку Высшего совета правосудия. Конституционный Суд вынес решение по закону о языке. Верховный Суд не признал указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого в КСУ. Ветераны МВД штурмовали Раду. Такими были главные новости Украины и мира 14 июля.

Самые важные новости Украины и мира за среду, 14 июля:

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Евросоюз разрешит украинцам въезд

Источник: телеграм Дениса Шмыгаля

Евросоюз хочет возобновить свободный въезд для украинцев. ЕС решил добавить нашу страну в "зеленый список" стран. Однако официально перечень планируют обновить уже 15 июля.

Фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы беспрепятственно могли ездить в Европу,

– отметил Шмыгаль.

Правда, список ЕС – это лишь рекомендация, в дальнейшем решение за государствами-членами.

Что этому предшествовало Совет ЕС 30 июня 2020 года принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС.

Европа уже разрешила въезд гражданам Молдовы, Армении и Азербайджана.

Перед тем Украину не вносили в список "зеленых" стран, поскольку эпидемические критерии распространения коронавируса не соответствовали нормам.

Дело в том, что в стране должно быть не больше 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тысяч населения. Рада поддержала реформу Высшего совета правосудия

Источник: 24 канал

Нардепы проголосовали за законопроект №5068 о конкурсном отборе и проверках на добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Для чего нужен законопроект Инициатива призвана, чтобы установить порядок избрания или назначения на должности членов ВСП. Предлагают определить схему образования, деятельность и полномочия этического совета. В его состав будут входить: 3 человека из числа судей или судей в отставке, определенных Советом судей Украины,

3 человека, определенных международными организациями. Кроме этого, создадут Службу дисциплинарных инспекторов ВСП, что будет следить за добропорядочностью и профессиональной этикой действующих членов ВСП и кандидатов.

Что такое Высший совет правосудия? Это главный орган в судебной власти Украины. Это важно, потому что члены ВСП могут полностью контролировать назначение и увольнение судей. Принятие этого закона было одним из главных условий МВФ для сотрудничества с Украиной.

Зеленский назвал это историческим событием

Президент Владимир Зеленский одобрительно отреагировал на поддержку реформы. По его словам, это создало необходимые условия для эффективных изменений в судебной системе. Такие изменения могут вернуть доверие и уважение украинцев к суду.

Конституционный Суд вынес решение по закону о языке

Источник: КСУ

Конституционный Суд признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Все потому, что такую проверку суд просили сделать нардепы. Представление нардепов

В июне 2019 года относительно конституционности закона в суд обратился 51 нардеп. Это были депутаты из "Оппозиционного блока", некоторые из них – действующие представители ОПЗЖ. Например, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталия Королевская, Юлия Левочкина, Юрий Бойко и др.

Большая палата Конституционного суда рассматривала этот вопрос еще 3 ноября 2020 года. Тогда принятие решения отсрочили.

Рада приняла закон 25 апреля 2019 года. Он предусматривает обязательное использование украинского языка на публичном уровне. В частности, в государственном секторе, в коммунальной сфере, в транспорте, в заведениях общественного питания.



Закон о языке / инфографика 24 канала

Верховный Суд не признал указ Зеленского о Тупицком

Источник: ZN.UA

Зеленский в марте 2020 года своим указом отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины. Однако Верховный Суд с этим не согласился и признал незаконным и противоправным этот указ.

Суд решил, что действия Зеленского в отношении Тупицкого незаконны.

Заметим, после обнародования указа в КСУ заявили что он якобы выходит за рамки конституционных полномочий главы государства. Затем Тупицкий подал иск в Верховный суд.

Кто такой Тупицкий / инфографика 24 канала

Ветераны МВД штурмовали Раду

Источник: 24 канал

Под Верховной Радой была массовая акция протеста ветеранов силовых структур. Люди прибыли из разных регионов и требовали неотложного перерасчета пенсий.

Люди прорвались в Раду

Участники акции звали спикера парламента Дмитрия Разумкова. Они преодолели металлический забор и прорвались к Раде.

Одного из правоохранителей даже потянули в толпу. Полиция пыталась не пускать людей в парламент. Впоследствии часть протестующих отошла на улицу Грушевского в направлении гостиницы "Киев".

Смотрите видео штурма парламента:

Что этому предшествовало