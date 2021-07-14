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Євросоюз дозволить українцям в'їзд

Джерело: телеграм Дениса Шмигаля

Євросоюз хоче відновити вільний в'їзд для українців. ЄС вирішив додати нашу країну до "зеленого списку" країн. Однак офіційно перелік планують оновити вже 15 липня. Фактично ЄС дав "зелене світло", аби українці безперешкодно могли їздити до Європи,

– зазначив Шмигаль. Щоправда, список ЄС – це лише рекомендація, надалі рішення за державами-членами. Що цьому передувало Рада ЄС 30 червня 2020 року ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС.

Європа вже дозволила в'їзд громадянам Молдови, Вірменії та Азербайджану.

Перед тим Україну не вносили до переліку "зелених" країн, оскільки епідемічні критерії поширення коронавірусу не відповідали нормам.

Річ у тім, що в країні має бути не більше ніж 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення. Рада підтримала реформу Вищої ради правосуддя

Джерело: 24 канал

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Ініціатива покликана, щоб встановити порядок обрання чи призначення на посади членів ВРП. Пропонують визначити схему утворення, діяльність та повноваження Етичної ради. До її складу входитимуть:

3 особи з-поміж суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України,

3 особи, визначені міжнародними організаціями.

Крім цього, створять Службу дисциплінарних інспекторів ВРП, що стежитиме за доброчесністю та професійною етикою чинних членів ВРП й кандидатів.