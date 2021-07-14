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Дело о покушении на работника СБУ: сообщник Нескоромного пошел на сделку со следствием Евросоюз разрешит украинцам въезд Источник: телеграм Дениса Шмыгаля
Евросоюз хочет возобновить свободный въезд для украинцев. ЕС решил добавить нашу страну в "зеленый список" стран. Однако официально перечень планируют обновить уже 15 июля.
Фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы беспрепятственно могли ездить в Европу,
– отметил Шмыгаль.
Правда, список ЕС – это лишь рекомендация, в дальнейшем решение за государствами-членами.
Что этому предшествовало Совет ЕС 30 июня 2020 года принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Европа уже разрешила въезд гражданам Молдовы, Армении и Азербайджана. Перед тем Украину не вносили в список "зеленых" стран, поскольку эпидемические критерии распространения коронавируса не соответствовали нормам. Дело в том, что в стране должно быть не больше 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тысяч населения. Рада поддержала реформу Высшего совета правосудия Источник: 24 канал
Нардепы проголосовали за законопроект №5068 о конкурсном отборе и проверках на добропорядочность членов Высшего совета правосудия.
Для чего нужен законопроект
Инициатива призвана, чтобы установить порядок избрания или назначения на должности членов ВСП. Предлагают определить схему образования, деятельность и полномочия этического совета. В его состав будут входить:
3 человека из числа судей или судей в отставке, определенных Советом судей Украины, 3 человека, определенных международными организациями.
Кроме этого, создадут Службу дисциплинарных инспекторов ВСП, что будет следить за добропорядочностью и профессиональной этикой действующих членов ВСП и кандидатов.
Что такое Высший совет правосудия? Это главный орган в судебной власти Украины. Это важно, потому что члены ВСП могут полностью контролировать назначение и увольнение судей. Принятие этого закона было одним из главных условий МВФ для сотрудничества с Украиной. Зеленский назвал это историческим событием
Президент Владимир
Зеленский одобрительно отреагировал на поддержку реформы. По его словам, это создало необходимые условия для эффективных изменений в судебной системе. Такие изменения могут вернуть доверие и уважение украинцев к суду. Конституционный Суд вынес решение по закону о языке
Источник: КСУ
Конституционный Суд признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Все потому, что такую проверку суд просили сделать нардепы.
Представление нардепов
В июне 2019 года относительно конституционности закона в суд обратился 51 нардеп. Это были депутаты из "Оппозиционного блока", некоторые из них – действующие представители ОПЗЖ. Например, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталия Королевская, Юлия Левочкина, Юрий Бойко и др.
Большая палата Конституционного суда
рассматривала этот вопрос еще 3 ноября 2020 года. Тогда принятие решения отсрочили. Обратите внимание! Рада приняла закон 25 апреля 2019 года. Он предусматривает обязательное использование украинского языка на публичном уровне. В частности, в государственном секторе, в коммунальной сфере, в транспорте, в заведениях общественного питания.
Закон о языке / инфографика 24 канала Верховный Суд не признал указ Зеленского о Тупицком
Источник: ZN.UA
Зеленский в марте 2020 года своим указом отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины. Однако Верховный Суд с этим не согласился и признал незаконным и противоправным этот указ.
Суд решил, что действия Зеленского в отношении Тупицкого незаконны.
Заметим, после обнародования указа в КСУ заявили что он якобы выходит за рамки конституционных полномочий главы государства. Затем Тупицкий подал иск в Верховный суд.
Кто такой Тупицкий / инфографика 24 канала Ветераны МВД штурмовали Раду
Источник: 24 канал
Под Верховной Радой была массовая акция протеста ветеранов силовых структур. Люди прибыли из разных регионов и требовали неотложного перерасчета пенсий.
Люди прорвались в Раду
Участники акции звали спикера парламента Дмитрия Разумкова. Они преодолели металлический забор и прорвались к Раде.
Одного из правоохранителей даже потянули в толпу. Полиция пыталась не пускать людей в парламент. Впоследствии часть протестующих отошла на улицу Грушевского в направлении гостиницы "Киев".
Смотрите видео штурма парламента:
Что этому предшествовало Зеленский обратился к Кабмину относительно пенсий военным пенсионерам. Он отмечал, что вопрос о соответствующей индексации до сих пор не урегулирован. Изменения в закон об индексации доходов были несовершенными. Поэтому между новыми пенсиями и предназначенными к 2018 году образовалась существенная разница.