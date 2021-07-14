Самые важные новости Украины и мира за среду, 14 июля:

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Евросоюз разрешит украинцам въезд

Источник: телеграм Дениса Шмыгаля

Евросоюз хочет возобновить свободный въезд для украинцев. ЕС решил добавить нашу страну в "зеленый список" стран. Однако официально перечень планируют обновить уже 15 июля.

Фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы беспрепятственно могли ездить в Европу,
– отметил Шмыгаль.

Правда, список ЕС – это лишь рекомендация, в дальнейшем решение за государствами-членами.

Что этому предшествовало

  • Совет ЕС 30 июня 2020 года принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС.
  • Европа уже разрешила въезд гражданам Молдовы, Армении и Азербайджана.
  • Перед тем Украину не вносили в список "зеленых" стран, поскольку эпидемические критерии распространения коронавируса не соответствовали нормам.
  • Дело в том, что в стране должно быть не больше 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тысяч населения.

Рада поддержала реформу Высшего совета правосудия

Источник: 24 канал

Нардепы проголосовали за законопроект №5068 о конкурсном отборе и проверках на добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

Для чего нужен законопроект

Инициатива призвана, чтобы установить порядок избрания или назначения на должности членов ВСП. Предлагают определить схему образования, деятельность и полномочия этического совета. В его состав будут входить:

  • 3 человека из числа судей или судей в отставке, определенных Советом судей Украины,
  • 3 человека, определенных международными организациями.

Кроме этого, создадут Службу дисциплинарных инспекторов ВСП, что будет следить за добропорядочностью и профессиональной этикой действующих членов ВСП и кандидатов.