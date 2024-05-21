Вручення повісток, проходження ВЛК та інші нюанси: що змінює у мобілізації постанова Кабміну

Кабінет Міністрів затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Ця Постанова вносить низку важливих змін у процес мобілізації, вручення повісток та надання відстрочок.

Нові умови визначені у Постанові Кабміну від 16 травня 2024 року № 560. Які зміни чекають на українців – далі у матеріалі 24 Каналу.

До теми Новий закон про мобілізацію набуває чинності: що змінюється для українців з 18 травня

Хто та де може вручати повістки

У Постанові уряд визначив процес проведення призову на військову службу під час мобілізації, оповіщення та прибуття резервістів та військовозобов'язаних під час мобілізації. Так, голови обласних ОДА (ОВА), а також Київської та Севастопольської ОДА (ОВА) з набранням чинності Указу про оголошення чи продовження мобілізації повинні:

провести засідання Ради оборони й визначити першочергові завдання для всіх держустанов;

видати розпорядження про проведення заходів мобілізації з визначенням обсягів та строків призову резервістів та військовозобов'язаних;

організувати розгортання пунктів управління заходами мобілізації, дільниць (штабів) оповіщення, пунктів збору військовозобов'язаних; організовувати та здійснювати контроль за ходом оповіщення, збору та поставки резервістів та військовозобов'язаних на комплектування військ в обсягах, визначених Генштабом ЗСУ;

координувати та спрямовувати діяльність органів та підрозділів Національної поліції, СБУ, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, закладів охорони здоров'я, ТЦК, підрозділів Військової служби правопорядку ЗСУ стосовно виконання заходів мобілізації, призову громадян на військову службу під час мобілізації;

організовувати матеріальне, фінансове, інформаційне забезпечення заходів призову громадян на військову службу під час мобілізації;

інформувати Генштаб ЗСУ, Кабмін, РНБО про обсяги мобілізації.

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період: текст документа

Відтак, повісти можуть вручати:

представники ТЦК – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад – в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій – на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов'язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов'язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) – на усій території України.

До слова, повістки можуть вручати за місцем реєстрації чи місцем проживання, за місцем роботи чи навчання, а також у громадських місцях.

Які дані повинні вказати у повістці

У повістці обов'язково повинно бути указано:

прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) й дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування районного (міського) ТЦК та СП або його відділів чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або

регіонального органу СБУ, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз'яснення про наслідки неявки й про обов'язок повідомити про причини неявки.

До слова, викликати до ТЦК та СП можуть з 4 причин: взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби; уточнення своїх персональних даних та для призову на військову службу під час мобілізації.

Повістки вручатимуть цілодобово й надсилатимуть поштою

Відтепер повістку можуть надіслати поштою. Так, уповноважена особа може викликати військовозобов'язаного, якщо той не оновив дані в ТЦК протягом 60 днів від дати набуття чинності закону про мобілізацію. Надсилатимуть повістки з 18 липня 2024 за адресою фактичного проживання чи місцем реєстрації, залежно від того, які дані наявні в ТЦК.

Повістку зобов'язані надіслати протягом наступного після підписання дня. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Також у Постанові Кабміну мовиться, що уповноважені особи можуть видавати повістки цілодобово, а також право оповіщення громадян отримали голови ОСББ.

Під час вручення повістки повинна вестися фото та відеофіксація. Окрім того, належно врученою повістка вважається у випадках:

у разі вручення повістки – особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

у разі надсилання повістки поштою: день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Варто додати, що військовозобов'язаний може відмовитися від вручення повістки. Тоді особа, яка уповноважена вручати повістки, зобов'язана скласти Акт відмови від отримання повістки, який передадуть до ТЦК, щоб притягнути порушника до адміністративної відповідальності.

Акт відмови від отримання повістки також реєструється в районному або міському ТЦК. У разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зміни у процесі перевірки військово-облікових документів

Окрім представників ТЦК та СП, перевіряти військо-облікові документи можуть поліцейські та співробітники ДПСУ. Мовиться й про електронні документи та посвідчення особи.

Перевірка військово-облікового документа у громадян чоловічої статі віком від 18 до

60 років може здійснюватися:

у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України – представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби;

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) – уповноваженими представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими.

Варто наголосити, що під перевірки військово-облікових документів представник ТЦК, поліцейський чи прикордонник повинен здійснювати фото та відеофіксацію. Окрім того, уповноважена особа повинна повністю назвати ім'я, прізвище й по батькові, посаду, а також продемонструвати посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком).

Якщо під час перевірки виявлено порушення правил військового обліку, то військовозобов'язаного можуть доставити до ТЦК примусово, щоб оновити дані.

Хто може отримати відстрочку від призову

Умови для надання відстрочки від призову визначаються статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Водночас у Постанові мовиться, що для розгляду питань надання військовозобов'язаним відстрочки створюється комісія, до якої входять:

голова комісії – керівник ТЦК та СП,

члени комісії – представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Водночас питання надання відстрочки військовозобов'язаним, які перебувають на військовому обліку в розвідувальних органах, СБУ, відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації утворюються відповідні комісії.

Якщо є підстави для отримання відстрочки, то керівнику ТЦК подається відповідна заява, яку підкріплюють документами. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Після того, як військовозобов'язаному ухвалюють надання відстрочки, у ТЦК видають відповідну довідку із зазначенням строку відстрочки.

Так, право на відстрочку від призову можуть отримати:

військовозобов'язані, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти й здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, а також здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС та ДСНС;

право на відстрочку можуть отримати й інші категорії, однак вони визначені в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Водночас не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" чи базову військову службу;

з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку зі звільненням з полону – такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Медичний огляд військовозобов'язаних

У мирний час військовозобов'язані зобов'язані проходити військово-лікарську комісію раз на 5 років. Якщо особа придатна до служби, то отримує відповідну довідку з висновком про придатність до служби. Строк дії такої довідки – 5 років.

Під час мобілізації резервісти або військовозобов'язані, у яких відсутні скарги на стан здоров'я, на ВЛК для проходження медичного огляду не направляються. Втім, особи, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився строк дії довідки про придатність до військової служби, направляються на військово-лікарську комісію.

Після оновлення даних військовозобов'язаного не можуть відразу відправити на проходження ВЛК. Для цього в ТЦК повинні вручити нову повістку на проходження медогляду.

Окрім того, у разі проходження резервістами та військовозобов'язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить 1 рік.

Якщо військовозобов'язаний не згоден з рішенням військово-лікарської комісії при ТЦК, то він має право написати заяву й пройти медогляд в іншому військкоматі, або оскаржити у судовому порядку.

Оформлення призову на військову службу під час мобілізації

Призов громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюють:

районні й міські ТЦК та СП,

Центральне управління або регіональні органи СБУ,

керівники розвідувальних органів або визначені їхніми наказами керівники відповідних підрозділів,

командири військових частин, з якими резервісти уклали такі контракти.

Наказ про призов резервістів та військовозобов'язаних видають відповідні органи.

На кожного резервіста та військовозобов'язаного, який призивається на військову службу під час мобілізації, на особливий період, також повинні оформити:

військово-обліковий документ;

обліково-послужна картка (для рядового та сержантського складу);

послужна картка (для офіцерів запасу);

особова справа (для офіцерів запасу або осіб, що раніше проходили військову службу за контрактом);

довідка з висновком військово-лікарської комісії про придатність до військової служби за станом здоров'я.

Варто наголосити, що жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути мобілізовані лише добровільно на підставі власноруч написаної заяви.

Відправлення на військову службу

Після того, як військовозобов'язані отримали повістку щодо призову на військову службу під час мобілізації, їх відправляють до місць проходження служби. Уповноважені особи на місцях проходження служби утворюють збірні пункти, які повинні мати:

приміщення для резервістів та військовозобов'язаних, які підлягають відправленню до військових частин (установ) (спальне приміщення, кімнату для вмивання, туалет);

приміщення для відділення формування військових команд;

місце харчування.

Крім того, на збірному пункті повинні бути кімнати для розміщення тимчасової адміністрації збірного пункту, служби чергових та інших службових осіб, які здійснюють нагляд за додержанням порядку та дисципліни.

Осіб, які раніше не проходили військову службу, не відправляють відразу на фронт. Спочатку вони зобов'язані пройти навчання у спеціальних центрах, де отримують базову військову підготовку.

За військовозобов'язаних персональну відповідальність несе старший військової команди. Він відповідає за особовий склад команди з моменту прийому у своє підпорядкування й до завершення прийому особового складу військової команди військовою частиною.