У Трампа є важіль: якими будуть відносини між США та Китаєм

МЗС Китаю зробило заяву щодо перемоги Трампа на президентських виборах у США, привітавши його та висловивши повагу до вибору американського народу. Сі Цзіньпін провів розмову з новообраним президентом США, але не варто очікувати мирного співіснування між цими країнами.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що Сполучені Штати можуть ввести проти Китаю жорсткіші санкції.

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США можуть вплинути на Китай "драконівськими" санкціями

Китай зараз рятує економіку Росії, купуючи у неї нафту і багато іншого, а також постачаючи товари подвійного призначення.

Зі слів політтехнолога, якщо натиснути на Пекін санкційно і поставити перед фактом: або будуть введені жорсткі санкції, або, щоб цього не сталося, Сі Цзіньпін повинен вгамувати Путіна, то у Китая є інструменти, як це зробити.

У Трампа є важіль та бонус, який дозволить йому завершити війну Росії проти України – це тиск на Китай через "драконівські" санкції. Там й так є проблеми з економікою вже зараз. А Китай має всі важелі, щоб натиснути на Путіна і сказати йому закінчувати війну,

– озвучив Тизенгаузен.

Обвалити ціни на нафту – створити стрес для Путіна

Політтехнолог підкреслив, що Індія, яка теж купує багато російських енергоносіїв, купувати і для себе, і те, що Росія продавала Китаю – не зможе, це для неї занадто великі обсяги. То ж Путіну буде несолодко.

Путін нині підвищує облікову ставку в Росії не від гарного життя, там зараз є декілька компаній, які можуть потягнути всю російську економіку в прірву. Якщо ще знизити ціну на нафту, то буде дуже стресово зрозумілий натяк Путіну, що потрібно завершити війну,

– підсумував Тизенгаузен.

Зауважимо, що виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин висловив думку, що якщо США впровадять 60% мита на китайські товари, ЄС оперативно вчинить так само і тоді по Пекіну це суттєво вдарить. Експерт зазначив, що падіння китайської економіки призведе до зменшення попиту на енергоносії Росії, а значить вплине на поповнення російського бюджету.