Падіння китайської економіки автоматично буде означати різке зменшення попиту на російські енергоносії та суттєве скорочення китайсько-російської торгівлі. Це 24 Каналу зауважив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Це рішення вплине на економіку Росії

Олег Пендзин зазначив, що 60% мита вкрай негативно вплине на весь обсяг того, що китайці роблять на США. А з американцями у КНР щороку 800 мільярдів доларів торгівельного обороту. При цьому Пекін досі не зміг до кінця розв'язати питання з Євросоюзом та подоланням торгівельних мит, зокрема, на електромобілі.

Я даю гарантію, що якщо американці введуть 60% мита на китайські товари, Європа зробить аналогічну річ дуже швидко. Для Китаю це надзвичайно важкий удар,

– сказав він.

Хоча Китай вже вдався до прямого субсидіювання своєї економіки, щоб уникнути негативних наслідків торгівельних війн, однак це точно не розв’яже питання щодо можливого ринку збуту китайських товарів.

"Падіння китайської економіки автоматично буде означати різке зменшення попиту на російські енергоносії, різке скорочення китайсько-російської торгівлі, що дуже суттєво вдарить по доходах російського бюджету. Тому що 80% російського товарообігу по нафті йде на Індію і Китай. Китай там основний гравець", – наголосив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Російська економіка і так занепадає. Тому такі дії Трампа будуть дуже суттєвим сигналом, що Владімір Путін буде змушений сісти за стіл переговорів та шукати якісь компроміси. Коли республіканець заявляв, що розв’яже питання з війною дуже швидко, перше пояснення, як він це збирається зробити – це маніпулювання цінами на енергоносії, насамперед на нафту.

Він же сказав, що "я опущу нафту до 40 доларів за барель, і Росія ляже". Це не зовсім так, але дуже близько до правди. Тому американська економіка дійсно очікує Трампа достатньо серйозно,

– підкреслив Пендзин.

Зокрема, якщо зараз подивитись на динаміку індексів на ринку цінних паперів у Штатах, то вони зустріли прихід Трампа надзвичайно жваво. Американські індекси пішли вгору.