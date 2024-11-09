Падение китайской экономики автоматически будет означать резкое уменьшение спроса на российские энергоносители и существенное сокращение китайско-российской торговли. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Это решение повлияет на экономику России

Олег Пендзин отметил, что 60% пошлины крайне негативно повлияет на весь объем того, что китайцы делают на США. А с американцами у КНР каждый год 800 миллиардов долларов торгового оборота. При этом Пекин до сих пор не смог до конца решить вопрос с Евросоюзом и преодолением торговых пошлин, в частности, на электромобили.

Я даю гарантию, что если американцы введут 60% пошлины на китайские товары, Европа сделает аналогичную вещь очень быстро. Для Китая это чрезвычайно тяжелый удар,

– сказал он.

Хотя Китай уже прибегнул к прямому субсидированию своей экономики, чтобы избежать негативных последствий торговых войн, однако это точно не решит вопрос о возможном рынке сбыта китайских товаров.

"Падение китайской экономики автоматически будет означать резкое уменьшение спроса на российские энергоносители, резкое сокращение китайско-российской торговли, что очень существенно ударит по доходам российского бюджета. Потому что 80% российского товарооборота по нефти идет на Индию и Китай. Китай там основной игрок", – отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Российская экономика и так приходит в упадок. Поэтому такие действия Трампа будут очень существенным сигналом, что Владимир Путин будет вынужден сесть за стол переговоров и искать какие-то компромиссы. Когда республиканец заявлял, что решит вопрос с войной очень быстро, первое объяснение, как он это собирается сделать – это манипулирование ценами на энергоносители, прежде всего на нефть.

Он же сказал, что "я опущу нефть до 40 долларов за баррель, и Россия ляжет". Это не совсем так, но очень близко к правде. Поэтому американская экономика действительно ожидает Трампа достаточно серьезно,

– подчеркнул Пендзин.

В частности, если сейчас посмотреть на динамику индексов на рынке ценных бумаг в Штатах, то они встретили приход Трампа чрезвычайно живо. Американские индексы пошли вверх.