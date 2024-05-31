Зеленський відповів, як новий закон вплинув на темпи мобілізації
18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Після цього моменту мобілізація в Україні збільшилася.
Про мобілізацію в Україні президент розповів на спільній пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа.
Читайте також Чому дані в застосунку Резерв+ можуть бути некоректними: пояснення Міноборони
Мобілізація збільшилася
Володимир Зеленський пояснив, що загальна мобілізація населення в Україні не закінчувалася й триває далі.
Щодо мобілізації, я просто хотів би, щоб всі зрозуміли деталі технічно. Мобілізація у нас не закінчувалася. В час війни мобілізація вона обов'язкова. Вона не закінчується та йде,
– наголосив глава держави.
Президент також пояснив, що новий закон вніс деякі зміни до попереднього закону про мобілізацію та воєнний стан в Україні.
А мобілізація як ішла, так і йде. Правда, скажу вам відкрито, вона після цього закону, якщо чесно, збільшилася,
– визнав Володимир Зеленський.
В Офісі Президента відмовилися від ідеї "економічного бронювання"
- В Офісі Президента України відмовилися від реалізації ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Ймовірно, що на це рішення вплинуло очікуване підвищення податків.
- Як повідомляється, відмова від такої ідеї також може бути повʼязана з побоюваннями Генштабу щодо того, що "економічне бронювання" не розв'яже проблему з нестачею кадрів.
- Своєю чергою, у Генштабі відмовилися коментувати свою позицію щодо "економічного бронювання" та відповіли, що це питання не в їх компетенції.
- Як вважає голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, питання бронювання та підвищення податків взагалі не пов'язані між собою. А підвищення податків буде в будь-якому разі.