Атака безпілотників на Новоросійськ стала ударом не лише по військовій базі Росії, а й по її ключових експортних маршрутах. Цей порт забезпечує близько третини нафтового експорту країни.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що удар був комплексним і включав повітряні та морські дрони. Він наголосив, що здатність українських безпілотників долітати до Новоросійська свідчить про серйозні проблеми російської оборони у Чорному морі.

Чим важливий Новоросійськ для Росії?

Новоросійськ є головною військовою базою Чорноморського флоту, але його значення виходить далеко за межі воєнної сфери. Саме тут розташовані ключові експортні ворота, через які йде транспортування сирої нафти та нафтопродуктів танкерами тіньового флоту.

30% загалом експортних потужностей Росії припадає саме на цей порт, на порт Новоросійськ. Тому удари по портовій, нафтовій та воєнній інфраструктурі є безперечно потрібною ціллю,

– пояснив Кузан.

Він зауважив, що удари по Новоросійську показали вразливість російської логістики та важливість цього напряму для українських операцій.

Як атакували Новоросійськ?

Атака була багатохвильовою протягом одного дня і комбінувала удари з повітря та моря. Такий підхід суттєво ускладнив роботу російської оборони в порту.

Причому атаки відбувалися як з допомогою повітряних дронів, так і з моря, коли морські дрони служили платформами і обстрілювали узбережжя ракетами "поверхня – поверхня",

– зазначив Кузан.

Сергій Кузан підкреслив, що удар по Новоросійську торкнувся не лише військових об'єктів, а й нафтотранспортної системи. Йдеться про офіси "Транснефті" та пов'язані з ними трубопроводи. Він додав, що ці маршрути відіграють ключову роль у постачанні пального до окупованих територій на півдні України, Криму та Краснодарського краю. Таким чином, атака посилила тиск не лише на військову, а й на енергетичну інфраструктуру Росії.

Кузан зазначив, що напередодні ГУР атакував у Криму чотири Мі-8 і два літаки-амфібії, які мали перехоплювати морські дрони на підходах. Сукупність цих ударів демонструє збої в системі захисту Чорноморської акваторії.

