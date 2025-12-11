Роботи замість людей: у 47 ОМБр розповіли, як використовують НРК на фронті
- Українські військові використовують наземні роботизовані комплекси для виконання ризикованих завдань на фронті.
- У 47 окремій механізованій бригаді НРК використовуються для доставки боєкомплекту і роботи під обстрілами, зменшуючи ризики для піхоти.
Українські військові на передовій все частіше покладаються на наземні роботизовані комплекси. Такі машини беруть на себе найризикованіші завдання там, де раніше мали йти люди.
Про те, як у 47 окремій механізованій бригаді "Маґура" використовують НРК для доставки боєкомплектів і роботи під обстрілами, в ефірі 24 Каналу розповів молодший сержант Андрій Сироїшка. Він пояснив, що ці системи є важливою частиною фронтової логістики і допомагають рятувати життя піхоти.
Як НРК возять боєкомплекти замість людей?
У 47 бригаді наземні роботизовані комплекси працюють як транспорт на передовій. Ці машини доставляють воду, харчі, боєкомплекти і важкі інженерні засоби на кшталт металевих загороджень, які звичайними дронами не підняти. Великі НРК дозволяють завезти на лінію фронту значні обсяги вантажу там, де вихід людей був би небезпечним.
Основна ефективність НРК у тому, що він може доставити хлопцям багато всього необхідного,
– пояснив молодший сержант.
Частину наземних роботизованих комплексів оснащують турелями під кулемет Browning і гранатомет МК-19, щоб відкривати вогонь дистанційно. Оператор сидить у бліндажі, керує машиною через кілька камер, зокрема тепловізійну, і може працювати по цілях, не підставляючи піхоту під обстріл. У деяких машин уже передбачають використання елементів штучного інтелекту для роботи на полі бою.
Сидиш у бліндажі, виводиш машину, бачиш ціль, натискаєш кнопку – і "тра-та-тата",
– сказав військовий.
Ще одна важлива функція НРК – евакуація поранених і полеглих. Для цього виробник "Воля" створив платформу з конвеєром, яка під'їжджає до тіла і затягує його на борт без участі піхоти. Також тестують самоскиди, які можуть висипати вантаж там, де бійці не можуть вийти з укриття через ворожі дрони чи обстріли. У таких умовах важлива швидка взаємодія з піхотою: що швидше забирають привезене і користуються технікою, то більше шансів, що НРК встигне повернутися і ще раз допомогти на цій ділянці фронту.
Чи можуть НРК повністю замінити піхоту?
Підрозділ, у якому він служить, працює з березня і зараз щомісяця відвозить на позиції близько п'яти тонн вантажів. За цей час НРК допомогли евакуювати приблизно 20 поранених бійців і вивезти з фронту полеглих. У багатьох випадках туди взагалі не могли б безпечно під'їхати звичайні машини, тож ці системи беруть на себе роботу там, де ризик для людей надто високий.
Проте повністю перейти на "роботів замість людей" на фронті поки неможливо. Небо над лінією зіткнення забите дронами, і будь-яка поява техніки одразу привертає увагу ворога. Якщо НРК виходить на позицію без чіткого розуміння цілі, ризик його втрати стає надто високим.
Якщо просто поїхати й випустити 400 набоїв у нікуди, немає сенсу – скоріш за все цей дрон не повернеться після бойового виходу,
– зауважив молодший сержант.
Він додав, що бойове використання таких машин вимагає точних координат, злагодженої взаємодії з піхотою і розуміння, заради чого ризикують дорогою технікою. НРК можуть посилювати підрозділ, вивозити вантажі та допомагати в бою, але не замінюють живих бійців, які ухвалюють рішення на місці.
- Поблизу Сіверська російська пропаганда поширює фейкові заяви про нібито контроль над містом. Сили оборони спростовують це: Сіверськ залишається під українським контролем. Російська піхота намагається проникнути до околиць, але українські підрозділи відбивають штурми та завдають значних втрат штурмовим групам.