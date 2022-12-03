Це слабка позиція, – Зеленський відреагував на обмеження цін на російську нафту

Володимир Зеленський не задоволений рішенням країн світу щодо обмеження цін на російську нафту. Він сказав, що це лиш втрачений час.

Країни ЄС, країни G7 та Австралія узгодили обмеження ціни на російську нафту. Президент України під час звернення 3 грудня зауважив, що держави не змогли ухвалити справді серйозні рішення. Про це повідомляє 24 канал.

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Обмеження цін на нафту – комфортне для країни-терористки

Президент наголосив, що гроші, які заробить Росія з продажу нафти, підуть не лише на спонсорування війни проти України, а й на фінансування інших терористичних режимів та організацій.

Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція,

– сказав президент.

Глава держави зауважив, що лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Тож "шкода, що цей час буде втрачений".

Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень,

– наголосив президент.

Що варто знати про обмеження цін на російську нафту