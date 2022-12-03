Это слабая позиция, – Зеленский отреагировал на ограничение цен на российскую нефть

Владимир Зеленский не удовлетворен решением стран мира по ограничению цен на российскую нефть. Он сказал, что это только потерянное время.

Страны ЕС, страны G7 и Австралия согласовали ограничение цены на российскую нефть. Президент Украины во время обращения 3 декабря отметил, что государства не смогли принять действительно серьезные решения. Об этом сообщает 24 канал.

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Ограничение цен на нефть – комфортно для страны-террориста

Президент подчеркнул, что деньги, которые заработает Россия по продаже нефти, пойдут не только на спонсирование войны против Украины, но и на финансирование других террористических режимов и организаций.

Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста. Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее подлинное энергетическое разоружение. Это слабая позиция,

– сказал президент.

Глава государства отметил, что только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Так что "жаль, что это время будет потеряно".

Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других, других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений.

– подчеркнул президент.

Что следует знать об ограничении цен на российскую нефть