Країни ЄС, країни G7 та Австралія узгодили обмеження ціни на російську нафту. Президент України під час звернення 3 грудня зауважив, що держави не змогли ухвалити справді серйозні рішення. Про це повідомляє 24 канал.
До теми ЄС остаточно встановив межову ціну на російську нафту: що далі
Обмеження цін на нафту – комфортне для країни-терористки
Президент наголосив, що гроші, які заробить Росія з продажу нафти, підуть не лише на спонсорування війни проти України, а й на фінансування інших терористичних режимів та організацій.
Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція,
– сказав президент.
Глава держави зауважив, що лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Тож "шкода, що цей час буде втрачений".
Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень,
– наголосив президент.
Що варто знати про обмеження цін на російську нафту
- Переговори про встановлення граничної ціни на російську нафту в Брюсселі були суперечливими й тривали понад тиждень. Польща і країни Балтії не погоджувалися на надто високу ціну, оскільки стверджували, що вона не матиме ефекту.
- Початкова пропозиція G7 передбачала обмеження ціни на рівні 65 – 70 доларів за барель без механізму коригування. Натомість ціну встановили на рівні 60 доларів за барель. У ЄС теж встановили таку ціну.
- Росія удає, що її це не влаштовує і начебто країна-терористка не збирається продавати нафту за таку ціну. Світ спостерігає за подальшими діями агресора.
- Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вважає, що узгоджена державами G7 та ЄС верхня ціна на російську нафту є найкращим варіантом. Мовляв, таким чином Росія не вийде з ринку, але й світові ціни на нафту не зростуть.