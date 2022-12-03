Країни ЄС, країни G7 та Австралія узгодили обмеження ціни на російську нафту. Президент України під час звернення 3 грудня зауважив, що держави не змогли ухвалити справді серйозні рішення. Про це повідомляє 24 канал.

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Обмеження цін на нафту – комфортне для країни-терористки

Президент наголосив, що гроші, які заробить Росія з продажу нафти, підуть не лише на спонсорування війни проти України, а й на фінансування інших терористичних режимів та організацій.

Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція,

– сказав президент.

Глава держави зауважив, що лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Тож "шкода, що цей час буде втрачений".

Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень,

– наголосив президент.

Що варто знати про обмеження цін на російську нафту