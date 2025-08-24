24 серпня, у День Незалежності України, додому із російського полону повернулася ще одна група українців. Серед них військові, журналісти Дмитро Хилюк і Марк Каліуш, ексмер Херсона Володимира Миколаєнка та інші.

У мережі показали щемливі кадри першої зустрічі звільнених полонених з рідними. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

Як звільнені з полону зустрілися з рідними?

На опублікованих кадрах видно перші миті звільнених із полону українців на рідній землі.

Їх емоційно зустрів натовп, який тривалий час не бачив своїх рідних.

Тату! Тату! Тату,

– вигукнула дівчина, побачивши серед звільнених рідне обличчя.

У ДПСУ зауважили, що це не просто зустріч.

"Це – подих свободи, сльози радості й обійми, на які чекали нескінченно довго", – написали там.

Зустріч звільнених із полону: дивіться відео

Що відомо про обмін 24 серпня?