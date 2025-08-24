Укр Рус
Новини України "Тату, тату!": щемливі перші кадри зустрічі звільнених полонених та їхніх рідних
24 серпня, 22:56
"Тату, тату!": щемливі перші кадри зустрічі звільнених полонених та їхніх рідних

Софія Рожик
Основні тези
  • 24 серпня, в День Незалежності України, з російського полону повернулася група українців.
  • Зустріч звільнених з полону була емоційною, з радісними вигуками та обіймами з рідними, яких вони не бачили тривалий час.

24 серпня, у День Незалежності України, додому із російського полону повернулася ще одна група українців. Серед них військові, журналісти Дмитро Хилюк і Марк Каліуш, ексмер Херсона Володимира Миколаєнка та інші.

У мережі показали щемливі кадри першої зустрічі звільнених полонених з рідними. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

Як звільнені з полону зустрілися з рідними?

На опублікованих кадрах видно перші миті звільнених із полону українців на рідній землі. 

Їх емоційно зустрів натовп, який тривалий час не бачив своїх рідних. 

Тату! Тату! Тату,
– вигукнула дівчина, побачивши серед звільнених рідне обличчя.

У ДПСУ зауважили, що це не просто зустріч.

"Це – подих свободи, сльози радості й обійми, на які чекали нескінченно довго", – написали там.

Зустріч звільнених із полону: дивіться відео

Що відомо про обмін 24 серпня?

  • Під час обміну 24 серпня звільнили воїнів ЗСУ, НГУ, ТРО, ДПСУ. Більша із них були у полоні ще з 2022 року. Наймолодшому звільненому військовому – 26 років, найстаршому – 62.
  • Окрім того, додому повернулися 8 цивільних осіб віком 28 – 65 років, незаконно позбавлених волі у Росії.
  • Це журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, парамедик-госпітальєр, волонтер, а також ті, хто був незаконно позбавлений волі ще до повномасштабного вторгнення.