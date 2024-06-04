Захисник ЧАЕС Артем Лутченко, який схуд у полоні на 24 кілограми, мріє про вінчання і дітей
Джерело:"Суспільне Чернігів"
31 травня із російського полону повернулися 75 цивільних та військових. Серед них був нацгвардієць Артем Лутченко з Чернігівщини, який потрапив у полон на Чорнобильській АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.
Захисник у російському полоні схуд на 24 кілограми. А зараз, перебуваючи на волі, мріє про вінчання із дружиною та дітей.
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"Я вдома"
Дружина Артема Валерія розповіла, що у п'ятницю, 31 травня, отримала звістку про звільнення чоловіка неочікувано.
Все сумбурно вийшло. Ще зранку почали казати, що буде обмін. По своїх каналах питали, чи будуть наші. Чекали, сподівалися. І о 13 годині мені прийшла СМС від координаційного штабу зі словами "Вітаємо, Артема Лутченка повернуто з полону". Одразу все затряслось, руки тряслись, не вірилось,
– розповідає жінка.
Валерія розповіла, що побачила свого коханого на опублікованих світлинах з обміну полоненими, але поспілкуватися з ним телефоном вийшло не одразу.
"Телефони їм видали, але вони були розряджені. Так вийшло, що я добре спілкувалася з органами усіма, і завдяки підполковнику головного управління Нацгвардії, який знайшов мого чоловіка, запитав чи він це, і дав подзвонити зі свого телефону. "Я вдома"... Сказав, що дуже кохає, сказав, що дуже цього чекав", – згадує Валерія.
Поговорити їм вдалося лише пів хвилини, а потім звільнених українців одразу повезли до лікарні.
Захисник має багато проблем зі здоров'ям
До медзакладу, куди доправили звільнених, Валерія зі Славутича поїхала у той же день.
Неможливо було сидіти вдома,
– каже дружина Артема.
І хоч звільнених помістили на карантин і одразу до них нікого не пускали, подружжю вдалося побачитися через паркан.
"Не впустили навіть нормально обійняти, через паркан пообіймались, буквально кілька хвилин поговорили", – розповіла Валерія. Втім уже наступного дня їм вдалося вже нормально зустрітися. Того ж дня приїхали і батьки.
Артем за час полону схуд на 24 кілограми. Зараз має багато проблем зі здоров'ям, зокрема, зі слухом та зором.
"Дуже худий. Він й так дуже малий в мене був. Втратив вагу, воно своє дає… Ці всі постійні побиття, катування, вони вплинули. Психологічно – більш-менш, настрій гарний, він завжди з гумором був. Гумор його й витягнув. Всіх завжди підтримував там" – розповідає про стан свого чоловіка Валерія.
І додала, що Артем після лікування хоче повінчатися та мріє про дітей, все одразу.
"Головне – реабілітація та його здоров’я. Будуть їх ще вимірювати на рівень радіації. Умови в медзакладі шикарні, на вищому рівні, лікарі чудові. Якщо все складеться, з’їздимо у відпустку до Хорватії, там живе сестра Артема. Найголовніше — жити, й перемога" – підсумовує Валерія.
Що відомо про обмін полоненими 31 травня
- У п'ятницю, 31 травня 2024 року, Україна провела з Росією обмін полоненими. Тоді вдалося повернути з полону 71 захисника і 4 цивільних осіб. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ, захисники Зміїного, Маріуполя, "Азовсталі", а також військові з інших напрямків. Багато звільнених у полоні перебували понад 2 роки та увесь цей час не чули голосів рідних.
- Серед звільнених полонених була і 24-річна слідча Національної поліції з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. На початку повномасштабного вторгнення дівчина перебувала із сім'єю на "Азовсталі". Там вона потрапила у полон. Росіяни тримали її у Донецькому СІЗО, Оленівці, у в'язниці в Таганрозі та Маріуполі.
- Пізніше у Держприкордонслужбі розповіли про стан звільнених із полону людей, зокрема, прикордонників. За їх словами, окупанти ставилися до них "вкрай ганебно".
- На жаль, серед звільнених з полону немає жодного азовця. Нагадаємо, що вони вийшли за наказом керівництва у полон понад 2 роки тому з "Азовсталі". Цих бійців не вдається обміняти уже понад рік.