Захисник ЧАЕС Артем Лутченко, який схуд у полоні на 24 кілограми, мріє про вінчання і дітей

31 травня із російського полону повернулися 75 цивільних та військових. Серед них був нацгвардієць Артем Лутченко з Чернігівщини, який потрапив у полон на Чорнобильській АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.

Захисник у російському полоні схуд на 24 кілограми. А зараз, перебуваючи на волі, мріє про вінчання із дружиною та дітей.

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"Я вдома"

Дружина Артема Валерія розповіла, що у п'ятницю, 31 травня, отримала звістку про звільнення чоловіка неочікувано.

Все сумбурно вийшло. Ще зранку почали казати, що буде обмін. По своїх каналах питали, чи будуть наші. Чекали, сподівалися. І о 13 годині мені прийшла СМС від координаційного штабу зі словами "Вітаємо, Артема Лутченка повернуто з полону". Одразу все затряслось, руки тряслись, не вірилось,

– розповідає жінка.

Валерія розповіла, що побачила свого коханого на опублікованих світлинах з обміну полоненими, але поспілкуватися з ним телефоном вийшло не одразу.

"Телефони їм видали, але вони були розряджені. Так вийшло, що я добре спілкувалася з органами усіма, і завдяки підполковнику головного управління Нацгвардії, який знайшов мого чоловіка, запитав чи він це, і дав подзвонити зі свого телефону. "Я вдома"... Сказав, що дуже кохає, сказав, що дуже цього чекав", – згадує Валерія.

Поговорити їм вдалося лише пів хвилини, а потім звільнених українців одразу повезли до лікарні.

Захисник має багато проблем зі здоров'ям

До медзакладу, куди доправили звільнених, Валерія зі Славутича поїхала у той же день.

Неможливо було сидіти вдома,

– каже дружина Артема.

І хоч звільнених помістили на карантин і одразу до них нікого не пускали, подружжю вдалося побачитися через паркан.

"Не впустили навіть нормально обійняти, через паркан пообіймались, буквально кілька хвилин поговорили", – розповіла Валерія. Втім уже наступного дня їм вдалося вже нормально зустрітися. Того ж дня приїхали і батьки.

Артем за час полону схуд на 24 кілограми. Зараз має багато проблем зі здоров'ям, зокрема, зі слухом та зором.

"Дуже худий. Він й так дуже малий в мене був. Втратив вагу, воно своє дає… Ці всі постійні побиття, катування, вони вплинули. Психологічно – більш-менш, настрій гарний, він завжди з гумором був. Гумор його й витягнув. Всіх завжди підтримував там" – розповідає про стан свого чоловіка Валерія.

І додала, що Артем після лікування хоче повінчатися та мріє про дітей, все одразу.

"Головне – реабілітація та його здоров’я. Будуть їх ще вимірювати на рівень радіації. Умови в медзакладі шикарні, на вищому рівні, лікарі чудові. Якщо все складеться, з’їздимо у відпустку до Хорватії, там живе сестра Артема. Найголовніше — жити, й перемога" – підсумовує Валерія.

Що відомо про обмін полоненими 31 травня