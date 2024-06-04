Защитник ЧАЭС Артем Лутченко, который похудел в плену на 24 килограмма, мечтает о венчании и детях

31 мая из российского плена вернулись 75 гражданских и военных. Среди них был нацгвардеец Артем Лутченко с Черниговщины, который попал в плен на Чернобыльской АЭС в первые дни полномасштабного вторжения.

Защитник в российском плену похудел на 24 килограмма. А сейчас, находясь на свободе, мечтает о венчании с женой и детях.

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"Я дома"

Жена Артема Валерия рассказала, что в пятницу, 31 мая, получила известие об освобождении мужа неожиданно.

Все сумбурно получилось. Еще утром начали говорить, что будет обмен. По своим каналам спрашивали, будут ли наши. Ждали, надеялись. И в 13 часов мне пришла СМС от координационного штаба со словами "Поздравляем, Артем Лутченко возвращен из плена". Сразу все затряслось, руки тряслись, не верилось,

– рассказывает женщина.

Валерия рассказала, что увидела своего любимого на опубликованных фотографиях по обмену пленными, но пообщаться с ним по телефону получилось не сразу.

"Телефоны им выдали, но они были разряжены. Так получилось, что я хорошо общалась с органами всеми, и благодаря подполковнику главного управления Нацгвардии, который нашел моего мужа, спросил он ли это, и дал позвонить со своего телефона. "Я дома"... Сказал, что очень любит, сказал, что очень этого ждал", – вспоминает Валерия.

Поговорить им удалось лишь полминуты, а потом освобожденных украинцев сразу повезли в больницу.

Защитник имеет много проблем со здоровьем

В медучреждение, куда доставили освобожденных, Валерия из Славутича поехала в тот же день.

Невозможно было сидеть дома,

– говорит жена Артема.

И хотя освобожденных поместили на карантин и сразу к ним никого не пускали, супругам удалось увидеться через забор.

"Не впустили даже нормально обнять, через забор пообнимались, буквально несколько минут поговорили", – рассказала Валерия. Впрочем уже на следующий день им удалось уже нормально встретиться. В тот же день приехали и родители.

Артем за время плена похудел на 24 килограмма. Сейчас имеет много проблем со здоровьем, в частности, со слухом и зрением.

"Очень худой. Он и так очень маленький у меня был. Потерял вес, оно свое дает... Эти все постоянные избиения, пытки, они повлияли. Психологически – более-менее, настроение хорошее, он всегда с юмором был. Юмор его и вытащил. Всех всегда поддерживал там" – рассказывает о состоянии своего мужа Валерия.

И добавила, что Артем после лечения хочет обвенчаться и мечтает о детях, все сразу.

"Главное – реабилитация и его здоровье. Будут их еще измерять на уровень радиации. Условия в медучреждении шикарные, на высшем уровне, врачи замечательные. Если все сложится, съездим в отпуск в Хорватию, там живет сестра Артема. Самое главное - жить, и победа" – подытоживает Валерия.

Что известно об обмене пленными 31 мая