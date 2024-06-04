Защитник ЧАЭС Артем Лутченко, который похудел в плену на 24 килограмма, мечтает о венчании и детях
Источник:"Общественное Чернигов"
31 мая из российского плена вернулись 75 гражданских и военных. Среди них был нацгвардеец Артем Лутченко с Черниговщины, который попал в плен на Чернобыльской АЭС в первые дни полномасштабного вторжения.
Защитник в российском плену похудел на 24 килограмма. А сейчас, находясь на свободе, мечтает о венчании с женой и детях.
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"Я дома"
Жена Артема Валерия рассказала, что в пятницу, 31 мая, получила известие об освобождении мужа неожиданно.
Все сумбурно получилось. Еще утром начали говорить, что будет обмен. По своим каналам спрашивали, будут ли наши. Ждали, надеялись. И в 13 часов мне пришла СМС от координационного штаба со словами "Поздравляем, Артем Лутченко возвращен из плена". Сразу все затряслось, руки тряслись, не верилось,
– рассказывает женщина.
Валерия рассказала, что увидела своего любимого на опубликованных фотографиях по обмену пленными, но пообщаться с ним по телефону получилось не сразу.
"Телефоны им выдали, но они были разряжены. Так получилось, что я хорошо общалась с органами всеми, и благодаря подполковнику главного управления Нацгвардии, который нашел моего мужа, спросил он ли это, и дал позвонить со своего телефона. "Я дома"... Сказал, что очень любит, сказал, что очень этого ждал", – вспоминает Валерия.
Поговорить им удалось лишь полминуты, а потом освобожденных украинцев сразу повезли в больницу.
Защитник имеет много проблем со здоровьем
В медучреждение, куда доставили освобожденных, Валерия из Славутича поехала в тот же день.
Невозможно было сидеть дома,
– говорит жена Артема.
И хотя освобожденных поместили на карантин и сразу к ним никого не пускали, супругам удалось увидеться через забор.
"Не впустили даже нормально обнять, через забор пообнимались, буквально несколько минут поговорили", – рассказала Валерия. Впрочем уже на следующий день им удалось уже нормально встретиться. В тот же день приехали и родители.
Артем за время плена похудел на 24 килограмма. Сейчас имеет много проблем со здоровьем, в частности, со слухом и зрением.
"Очень худой. Он и так очень маленький у меня был. Потерял вес, оно свое дает... Эти все постоянные избиения, пытки, они повлияли. Психологически – более-менее, настроение хорошее, он всегда с юмором был. Юмор его и вытащил. Всех всегда поддерживал там" – рассказывает о состоянии своего мужа Валерия.
И добавила, что Артем после лечения хочет обвенчаться и мечтает о детях, все сразу.
"Главное – реабилитация и его здоровье. Будут их еще измерять на уровень радиации. Условия в медучреждении шикарные, на высшем уровне, врачи замечательные. Если все сложится, съездим в отпуск в Хорватию, там живет сестра Артема. Самое главное - жить, и победа" – подытоживает Валерия.
Что известно об обмене пленными 31 мая
- В пятницу, 31 мая 2024 года, Украина провела с Россией обмен пленными. Тогда удалось вернуть из плена 71 защитника и 4 гражданских лиц. Среди освобожденных – рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГПСУ, защитники Змеиного, Мариуполя, "Азовстали", а также военные с других направлений. Многие освобожденные в плену находились более 2 лет и все это время не слышали голосов родных.
- Среди освобожденных пленных была и 24-летняя следователь Национальной полиции из Мариуполя Марьяна Чечелюк. В начале полномасштабного вторжения девушка находилась с семьей на "Азовстали". Там она попала в плен. Россияне держали ее в Донецком СИЗО, Еленовке, в тюрьме в Таганроге и Мариуполе.
- Позже в Госпогранслужбе рассказали о состоянии освобожденных из плена людей, в частности, пограничников. По их словам, оккупанты относились к ним "крайне позорно".
- К сожалению, среди освобожденных из плена нет ни одного азовца. Напомним, что они вышли по приказу руководства в плен более 2 лет назад с "Азовстали". Этих бойцов не удается обменять уже более года.