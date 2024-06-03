Недавно она впервые за этот период увидела свою маму. Кадрами встречи Марьяна Чечелюк поделилась в своем инстаграме.

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Крепкие объятия Марьяны с мамой

Марьяна Чечелюк в своем инстаграме опубликовала видео, на котором она идет на встречу к своей маме. Женщина же ждет свою дочь с цветами и подарками. Увидев друг друга, ни одна из них не сдерживает слез и крепко обнимаются.

После того, как они зашли в помещение, девушка заметила, что комната похожа на ту, которая была в российской тюрьме. Однако отмечает, что это уже в прошлом.

Первые объятия Марьяны с мамой за два года: смотрите видео

Девушка также распространила фотографии после их теплой встречи с мамой.



Марьяна Чечелюк встретилась с мамой / Фото Марьяны Чечелюк



Первая встреча Марьяны Чечелюк с мамой за два года / Фото Марьяны Чечелюк

Также девушка показала синяки на ногах как доказательство того, что в российском плену издеваются над женщинами.



Синяки на ногах Марьяны Чечелюк после российского плена / Фото Марьяны Чечелюк

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Обмен пленными 31 мая

В пятницу, 31 мая, Украина провела обмен пленными с Россией. Так, из вражеского плена вернулись 75 украинцев, среди которых есть и военные, и гражданские.

В частности, среди тех, кто вернулся на родную землю, 71 защитник и 4 гражданских лиц.

Известно, что из плена освободили: