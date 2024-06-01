В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными опубликовали стихотворение, которое Марьяна Чечелюк написала, находясь в плену. Эти строки девушка посвятила родной матери.

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Марьяна Чечелюк вернулась из плена

Марьяна вместе с сестрой вышли из "Азовстали" 1 мая 2022 года – тогда состоялась первая эвакуация гражданских людей, которые прятались от оккупантов.

Тогда представители ООН и Красного Креста пообещали, что девушек вывезут в Запорожье. На самом деле Марьяну с младшей сестрой вывезли в оккупированное россиянами село Безымянное на фильтрацию к российским военным.

Новости о Марьяне родители узнавали в основном от других украинских военных, освобожденных из плена. Они рассказывали, что девушка находилась в Донецком СИЗО, затем в Еленовке, где россияне совершили теракт. Впоследствии Марьяну отправили в Таганрог, оттуда в Камышин Волгоградской области и в результате снова доставили обратно в Таганрог.

Мамочка, я дома... Спасибо, мама, что ждали меня, что не бросили меня,
– первое, что сказала Марьяна, позвонив маме после освобождения из плена.

Впоследствии девушка также зачитала собственное стихотворение, посвященное матери. В нем Марьяна описала весь ужас пребывания в неволе и ожидания встречи с родными.

Марьяна Чечелюк читает стихотворение, посвященное матери / Видео: Коордштаб

Обмен пленными 31 мая: что известно

  • 31 мая состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Из вражеского плена удалось вернуть 75 человек. Это воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских.
  • В частности, из плена освободили 19 человек, которых захватили оккупанты на острове Змеиный, 10 – защитников Мариуполя и с "Азовстали", а также украинские военные, которые попали в плен на разных направлениях.
  • К сожалению, среди них нет никого из военных-азовцев, которые вышли по приказу в плен более 2 лет назад с "Азовстали". Бойцов бригады не меняют более года.
  • В Ассоциации семей защитников "Азовстали" напомнили: "Азосталь" не равна "Азову". Из членов бригады НГУ "Азов" 31 мая освободили только одну женщину.