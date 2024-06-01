В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими опублікували вірш, який Мар'яна Чечелюк написала, перебуваючи в полоні. Ці рядки дівчина присвятила рідній матері.
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Мар'яна Чечелюк повернулася з полону
Мар’яна разом із сестрою вийшли з "Азовсталі" 1 травня 2022 року – тоді відбулася перша евакуація цивільних людей, які ховалися від окупантів.
Тоді представники ООН та Червоного Хреста пообіцяли, що дівчат вивезуть у Запоріжжя. Насправді ж Мар’яну з меншою сестрою вивезли в окуповане росіянами село Безіменне на фільтрацію до російских військових.
Новини про Мар'яну батьки дізнавали в основному від інших українських військових, звільнених з полону. Вони розповідали, що дівчина перебувала у Донецькому СІЗО, потім в Оленівці, де росіяни вчинили теракт. Згодом Мар’яну відправили до Таганрогу, звідти у Камишин Волгоградської області та в результаті знову доставили назад до Таганрогу.
Мамочко, я вдома… Дякую, мамо, що чекали на мене, що не покинули мене,
– перше, що сказала Мар'яна, зателефонувавши мамі після звільнення з полону.
Згодом дівчина також зачитала власний вірш, присвячений матері. У ньому Мар'яна описала весь жах перебування в неволі та очікування зустрічі з найріднішими.
Мар'яна Чечелюк читає вірш, присвячений матері / Відео: Коордштаб
Обмін полоненими 31 травня: що відомо
- 31 травня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. З ворожого полону вдалося повернути 75 людей. Це воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних.
- Зокрема, з полону звільнили 19 людей, яких захопили окупанти на острові Зміїний, 10 – оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", а також українські військові, котрі потрапили в полон на різних напрямках.
- На жаль, серед них немає нікого з військових-азовців, які вийшли за наказом у полон понад 2 роки тому з "Азовсталі". Бійців бригади не міняють понад рік.
- В Асоціації родин захисників "Азовсталі" нагадали: "Азосталь" не дорівнює "Азов". Із членів бригади НГУ "Азов" 31 травня звільнили тільки одну жінку.