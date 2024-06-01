В ГПСУ показали состояние украинских защитников после российского плена. Сейчас их ждет восстановление документов и банковских карточек, а также долгий путь реабилитации.
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Вид освобожденных из плена
В Госпогранслужбе показали кадры того, как выглядят украинские защитники, которых удалось вернуть из российского плена. Защитники критически потеряли вес.
Как выглядят украинские защитники после плена / фото ГПСУ
Как сообщали в Координационном центре ранее, по меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.
Кажется, вся Украина смотрит сейчас на эти лица, а каждый, кто рядом, пытается поддержать защитников, чем может. Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена,
– указали в ГПСУ.
Украинцы после плена имеют болезни / ГПСУ
Освобожденных украинских защитников сейчас ожидает реабилитация.
Возвращение украинских пленных домой: смотрите видео
Освобождение пленных
- В пятницу, 31 мая 2024 года, из российского плена вернулись 71 защитник и 4 гражданских лица. Среди освобожденных – рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГПСУ и гражданские. В частности, в перечне есть 19 человек, которых захватили оккупанты на острове Змеиный, 10 – защитников Мариуполя и с "Азовстали", а также украинские военные, которые попали в плен на разных направлениях.
- Среди военных, которых удалось вернуть, есть те, кто не слышал голоса родных с начала полномасштабного вторжения. Именно поэтому первый за два года звонок был чрезвычайно эмоциональным.
- Во время обмена домой вернулась 24-летняя следователь Национальной полиции из Мариуполя Марьяна Чечелюк. После начала полномасштабного вторжения девушка вместе с младшей сестрой прятались от российских обстрелов в хранилищах "Азовстали". Некоторое время она находилась в Донецком СИЗО, Еленовке, в тюрьме в Таганроге и Мариуполе.