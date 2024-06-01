У ДПСУ показали стан українських оборонців після російського полону. Зараз на них чекає відновлення документів і банківських карток, а також довгий шлях реабілітації.
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Вигляд звільнених з полону
У Держприкордонслужбі показали кадри того, як виглядають українські оборонці, яких вдалося повернути з російського полону. Захисники критично втратили вагу.
Як виглядають українські захисники після полону / фото ДПСУ
Як повідомляли у Координаційному центрі раніше, щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.
Здається, вся Україна дивиться зараз на ці обличчя, а кожен, хто поряд, намагається підтримати захисників, чим може. Нові речі, душ, обід, емоції від дзвінків рідним та перші теплі обійми за довгий час полону,
– вказали в ДПСУ.
Українці після полону мають хвороби / ДПСУ
На звільнених українських оборонців зараз очікує реабілітація.
Повернення українських полонених додому: дивіться відео
Звільнення полонених
- У п'ятницю, 31 травня 2024 року, з російського полону повернулися 71 захисників і 4 цивільних осіб. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. Зокрема, у переліку є 19 людей, яких захопили окупанти на острові Зміїний, 10 – оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", а також українські військові, котрі потрапили в полон на різних напрямках.
- Серед військових, яких вдалось повернути, є ті, хто не чув голоси рідних від початку повномасштабного вторгнення. Саме тому перший за два роки дзвінок був надзвичайно емоційним.
- Під час обміну додому повернулась 24-річна слідча Національної поліції з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина разом із молодшою сестрою ховалися від російських обстрілів у сховищах "Азовсталі". Певний час вона перебувала у Донецькому СІЗО, Оленівці, у в'язниці в Таганрозі та Маріуполі.