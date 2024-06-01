У ДПСУ показали стан українських оборонців після російського полону. Зараз на них чекає відновлення документів і банківських карток, а також довгий шлях реабілітації.

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Вигляд звільнених з полону

У Держприкордонслужбі показали кадри того, як виглядають українські оборонці, яких вдалося повернути з російського полону. Захисники критично втратили вагу.

Як виглядають українські захисники після полону / фото ДПСУ

Як повідомляли у Координаційному центрі раніше, щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Здається, вся Україна дивиться зараз на ці обличчя, а кожен, хто поряд, намагається підтримати захисників, чим може. Нові речі, душ, обід, емоції від дзвінків рідним та перші теплі обійми за довгий час полону,

– вказали в ДПСУ.

Українці після полону мають хвороби / ДПСУ

На звільнених українських оборонців зараз очікує реабілітація.

Повернення українських полонених додому: дивіться відео

Звільнення полонених