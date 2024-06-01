Нагадаємо, що Дмитра Хилюка та його батька росіяни викрали у перші дні березня 2022 року. Через деякий час батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

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Що розповів звільнений з полону захисник

У п'ятницю, 31 травня, Україні вдалося повернути 75 людей з російського полону. Один із звільнених захисників розповів, що Хилюк, якого викрали російські війська, живий і очікує на звільнення з полону.

Я просидів з Хилюком практично 11 місяців пліч-о-пліч в одній камері. Дмитро Хилюк з агентства УНІАН. І (він – 24 Канал) передає батькам своїм і брату всі найкращі вітання, і каже, що живий. Сподівається на те, що його звільнять,

– повідомив звільнений з полону захисник.

За словами матері Хилюка Галини, вона отримала "найкращу вісточку у світі".

"Почуття змішані: і невимовна радість, і сум, і тривога, і шок. Це по мені все видно... Два роки й три місяці нічого про дитину не знаю. А сьогодні якусь крупинку інформації дізналися. Малесеньку. Зовсім неконкретну. Але й то на серці трішки радісніше", – заявила вона.

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