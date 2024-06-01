Напомним, что Дмитрия Хилюка и его отца россияне похитили в первые дни марта 2022 года. Через некоторое время отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

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Что рассказал освобожденный из плена защитник

В пятницу, 31 мая, Украине удалось вернуть 75 человек из российского плена. Один из освобожденных защитников рассказал, что Хилюк, которого похитили российские войска, жив и ожидает освобождения из плена.

Я просидел с Хилюком практически 11 месяцев бок о бок в одной камере. Дмитрий Хилюк из агентства УНИАН. И (он – 24 Канал) передает родителям своим и брату все наилучшие поздравления, и говорит, что жив. Надеется на то, что его освободят,

– сообщил освобожденный из плена защитник.

По словам матери Хилюка Галины, она получила "лучшую весточку в мире".

"Чувства смешанные: и неописуемая радость, и печаль, и тревога, и шок. Это по мне все видно... Два года и три месяца ничего о ребенке не знаю. А сегодня какую-то крупинку информации узнали. Маленькую. Совсем неконкретную. Но и то на сердце немножко радостнее", – заявила она.

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