Рядові, сержанти, офіцери: кого Україна повернула додому
Удень 2 жовтня стало відомо, що Україна повернула додому 185 захисників. Також Батьківщину побачили 20 цивільних.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського та ГУР.
Дивіться також Україна повернула з полону 185 захисників та 20 цивільних
Кого повернули з полону 2 жовтня?
Володимир Зеленський заявив, що зі 185 обміняних 183 – це рядові та сержанти, а двоє – офіцери. Наші воїни були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС.
Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома,
– написав гарант.
У ГУР додали, що загалом в Україну 2 жовтня повернули 205 військових та цивільних. Це знову був комбінований обмін.
Хто повернувся з полону сьогодні:
- воїни Збройних Сил;
- Сухопутних військ;
- Військово-Морських Сил;
- Національної гвардії;
- Державної прикордонної служби;
- ТрО;
- ДШВ.
Вони захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.
Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому – 59 років. Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року,
– написали в ГУР.
Координаційний штаб продовжує шукати тих, хто в російській неволі. Зеленський зауважив, що повернуть кожного. Наразі вдалося повернути в Україну понад 7 тисяч людей.
Зверніть увагу! 24 Канал узяв інтерв'ю у колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, який був у полоні з 2022 року. Пан Володимир пригадав, як херсонці вийшли проти росіян таким натовпом, якого не було і на радянських демонстраціях. Також він поділився болючими спогадами з полону.
Останні новини про обміни в Україні
- 20 вересня Володимир Зеленський заявив, що незабаром в Україну може повернутися тисяча полонених. Принаймні, саме стільки людей хотіла би звільнити українська сторона. І саме про таку кількість ішлося під час переговорів з росіянами.
- 18 вересня в Україну повернули тисячу тіл загиблих. Росія твердить, що це українські військові, але Київ проведе ідентифікацію.