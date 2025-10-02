Удень 2 жовтня стало відомо, що Україна повернула додому 185 захисників. Також Батьківщину побачили 20 цивільних.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського та ГУР.

Кого повернули з полону 2 жовтня?

Володимир Зеленський заявив, що зі 185 обміняних 183 – це рядові та сержанти, а двоє – офіцери. Наші воїни були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС.

Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома,

– написав гарант.

У ГУР додали, що загалом в Україну 2 жовтня повернули 205 військових та цивільних. Це знову був комбінований обмін.

Хто повернувся з полону сьогодні:

воїни Збройних Сил;

Сухопутних військ;

Військово-Морських Сил;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

ТрО;

ДШВ.

Вони захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому – 59 років. Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року,

– написали в ГУР.

Координаційний штаб продовжує шукати тих, хто в російській неволі. Зеленський зауважив, що повернуть кожного. Наразі вдалося повернути в Україну понад 7 тисяч людей.

Зверніть увагу! 24 Канал узяв інтерв'ю у колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, який був у полоні з 2022 року. Пан Володимир пригадав, як херсонці вийшли проти росіян таким натовпом, якого не було і на радянських демонстраціях. Також він поділився болючими спогадами з полону.

