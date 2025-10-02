Рядовые, сержанты, офицеры: кого Украина вернула домой
- 2 октября Украина вернула 205 человек – военных и гражданских.
- Большинство было в плену с 2022 года.
Днем 2 октября стало известно, что Украина вернула домой 185 защитников. Также Родину увидели 20 гражданских.
Об этом сообщает Владимир Зеленский и ГУР.
Кого вернули из плена 2 октября?
Владимир Зеленский заявил, что из 185 обменянных 183 – это рядовые и сержанты, а двое – офицеры. Наши воины были в Мариуполе и на "Азовстали", ЧАЭС.
Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас наконец – дома,
– написал гарант.
В ГУР добавили, что всего в Украину 2 октября вернули 205 военных и гражданских. Это снова был комбинированный обмен.
Кто вернулся из плена сегодня:
- воины Вооруженных Сил;
- Сухопутных войск;
- Военно-Морских Сил;
- Национальной гвардии;
- Государственной пограничной службы;
- ТрО;
- ДШВ.
Они защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.
Среди освобожденных сегодня снова есть Защитники Мариуполя. Домой также возвращаются нацгвардейцы, которые попали в плен, охраняя ЧАЭС. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему – 59 лет. Практически все освобожденные сегодня военные и гражданские украинцы находились в неволе с 2022 года,
– написали в ГУР.
Координационный штаб продолжает искать тех, кто в российской неволе. Зеленский отметил, что вернут каждого. Сейчас удалось вернуть в Украину более 7 тысяч человек.
