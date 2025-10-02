Днем 2 октября стало известно, что Украина вернула домой 185 защитников. Также Родину увидели 20 гражданских.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского и ГУР.

Кого вернули из плена 2 октября?

Владимир Зеленский заявил, что из 185 обменянных 183 – это рядовые и сержанты, а двое – офицеры. Наши воины были в Мариуполе и на "Азовстали", ЧАЭС.

Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас наконец – дома,

– написал гарант.

В ГУР добавили, что всего в Украину 2 октября вернули 205 военных и гражданских. Это снова был комбинированный обмен.

Кто вернулся из плена сегодня:

воины Вооруженных Сил;

Сухопутных войск;

Военно-Морских Сил;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

ТрО;

ДШВ.

Они защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Среди освобожденных сегодня снова есть Защитники Мариуполя. Домой также возвращаются нацгвардейцы, которые попали в плен, охраняя ЧАЭС. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему – 59 лет. Практически все освобожденные сегодня военные и гражданские украинцы находились в неволе с 2022 года,

– написали в ГУР.

Координационный штаб продолжает искать тех, кто в российской неволе. Зеленский отметил, что вернут каждого. Сейчас удалось вернуть в Украину более 7 тысяч человек.

