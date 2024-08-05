Гра Москви, – Фейгін припустив, чому Путін був зацікавлений в обміні ув'язненими зі США

Захід та Кремль здійснили обмін, під час якого з російських тюрем, зокрема, вийшли на волю так звані опозиціонери. На першій ж пресконференції після звільнення вони заговорили про "послаблення санкцій щодо "звичайних" росіян".

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що імовірно не випадково був озвучений цей наратив. Не можна виключати того, що цей обмін супроводжувався, зокрема, й конфіденційними домовленостями.

До теми Масштабний обмін ув'язненими між Росією та Заходом: що відомо про звільнених та які мотиви Росії

Демонструють нібито діалог

Також не випадково обмін відбувався саме зараз – напередодні президентських виборів у США. Росіяни так демонструють нібито діалог і з демократами. Мовляв, вони можуть з ними домовитись і щодо розв'язання війни в Україні.

Це гра Москви, яка була дуже зацікавлена в цьому обміні після вбивства Олексія Навального. Захід дорікнув росіянам, що раніше були домовленості щодо його обміну, але його вбили в тюрмі. Після цього Путін дав більше ув'язнених під час останнього обміну,

– пояснив правозахисник.

Водночас демократи, на його думку, схильні до домовленостей з Росією. У Трампа своя позиція з цього приводу. Він говорить, що "зустрінеться з Путіним і розв'яже війну в Україні". Щодо обміну, то Трамп заявив, що у ньому фігурували кошти, які нібито США заплатили Росії.

Він натякає, що можливо зараз певні санкції проти Росії послаблять, і що, імовірно, це частина домовленостей. В цьому сенсі Трамп правий. Проте США не заплатили Росії напряму, а імовірно послабили санкції, а це збереже Москві мільярди доларів,

– зауважив Фейгін.

"Ключ" до санкцій – в України

США продовжили дозвіл на згортання операцій щодо боргових зобов'язань, акціонерного капіталу або контрактів за участю Мосбіржі, Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарія до 12 жовтня.

Втім, можна припустити, що Захід в майбутньому імовірно послабить санкцій проти Росії. Однак це, на думку правозахисника, не відбудеться, якщо не буде домовленостей щодо розв'язання війни в Україні. Проте "ключ" до них – у Києва, і якщо він не погодиться, тоді не буде сенсу згортати санкції.

Можливо будуть якісь точкові послаблення, адже Камала Гарріс разом з демократами виграли від обміну. Тому Москва, напевно, розраховує отримати дивіденди від цього, натякнувши в майбутньому демократам, що вони мають "борг" перед Кремлем.

Також США може використовувати це як пролог до гіпотетичних перемовин щодо України.

"Тому послаблення санкцій – це інструмент, в якому Росія зацікавлена, а Захід може скористатися цим важелем впливу", – зазначив Марк Фейгін.