Игра Москвы, – Фейгин предположил, почему Путин был заинтересован в обмене заключенными с США

Запад и Кремль осуществили обмен, во время которого из российских тюрем, в частности, вышли на свободу так называемые оппозиционеры. На первой же пресс-конференции после освобождения они заговорили об "ослаблении санкций в отношении "обычных" россиян".

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что вероятно не случайно был озвучен этот нарратив. Нельзя исключать того, что этот обмен сопровождался, в частности, и конфиденциальными договоренностями.

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Демонстрируют якобы диалог

Также не случайно обмен происходил именно сейчас – накануне президентских выборов в США. Россияне так демонстрируют якобы диалог и с демократами. Мол, они могут с ними договориться и по развязыванию войны в Украине.

Это игра Москвы, которая была очень заинтересована в этом обмене после убийства Алексея Навального. Запад упрекнул россиян, что ранее были договоренности по его обмену, но его убили в тюрьме. После этого Путин дал больше заключенных во время последнего обмена,

– объяснил правозащитник.

В то же время демократы, по его мнению, склонны к договоренностям с Россией. У Трампа своя позиция по этому поводу. Он говорит, что "встретится с Путиным и развяжет войну в Украине". Что касается обмена, то Трамп заявил, что в нем фигурировали средства, которые якобы США заплатили России.

Он намекает, что возможно сейчас определенные санкции против России ослабят, и, вероятно, это часть договоренностей. В этом смысле Трамп прав. Однако США не заплатили России напрямую, а вероятно ослабили санкции, а это сохранит Москве миллиарды долларов,

– отметил Фейгин.

"Ключ" к санкциям – в Украине

США продлили разрешение на сворачивание операций по долговым обязательствам, акционерного капитала или контрактов с участием Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария до 12 октября.

Впрочем, можно предположить, что Запад в будущем вероятно ослабит санкций против России. Однако это, по мнению правозащитника, не произойдет, если не будет договоренностей по развязыванию войны в Украине. Но "ключ" к ним – у Киева, и если он не согласится, тогда не будет смысла сворачивать санкции.

Возможно будут какие-то точечные послабления, ведь Камала Харрис вместе с демократами выиграли от обмена. Поэтому Москва, наверняка, рассчитывает получить дивиденды от этого, намекнув в будущем демократам, что у них есть "долг" перед Кремлем.

Также США может использовать это как пролог к гипотетическим переговорам по Украине.

"Поэтому ослабление санкций – это инструмент, в котором Россия заинтересована, а Запад может воспользоваться этим рычагом влияния", – отметил Марк Фейгин.