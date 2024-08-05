Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що імовірно не випадково був озвучений цей наратив. Не можна виключати того, що цей обмін супроводжувався, зокрема, й конфіденційними домовленостями.
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Демонструють нібито діалог
Також не випадково обмін відбувався саме зараз – напередодні президентських виборів у США. Росіяни так демонструють нібито діалог і з демократами. Мовляв, вони можуть з ними домовитись і щодо розв'язання війни в Україні.
Це гра Москви, яка була дуже зацікавлена в цьому обміні після вбивства Олексія Навального. Захід дорікнув росіянам, що раніше були домовленості щодо його обміну, але його вбили в тюрмі. Після цього Путін дав більше ув'язнених під час останнього обміну,
– пояснив правозахисник.
Водночас демократи, на його думку, схильні до домовленостей з Росією. У Трампа своя позиція з цього приводу. Він говорить, що "зустрінеться з Путіним і розв'яже війну в Україні". Щодо обміну, то Трамп заявив, що у ньому фігурували кошти, які нібито США заплатили Росії.
Він натякає, що можливо зараз певні санкції проти Росії послаблять, і що, імовірно, це частина домовленостей. В цьому сенсі Трамп правий. Проте США не заплатили Росії напряму, а імовірно послабили санкції, а це збереже Москві мільярди доларів,
– зауважив Фейгін.
"Ключ" до санкцій – в України
Втім, можна припустити, що Захід в майбутньому імовірно послабить санкцій проти Росії. Однак це, на думку правозахисника, не відбудеться, якщо не буде домовленостей щодо розв'язання війни в Україні. Проте "ключ" до них – у Києва, і якщо він не погодиться, тоді не буде сенсу згортати санкції.
Можливо будуть якісь точкові послаблення, адже Камала Гарріс разом з демократами виграли від обміну. Тому Москва, напевно, розраховує отримати дивіденди від цього, натякнувши в майбутньому демократам, що вони мають "борг" перед Кремлем.
Також США може використовувати це як пролог до гіпотетичних перемовин щодо України.
"Тому послаблення санкцій – це інструмент, в якому Росія зацікавлена, а Захід може скористатися цим важелем впливу", – зазначив Марк Фейгін.