Про це повідомляє агенція Associated Press. Там розповіли, що саме не сподобалося Трампу.

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Що сказав Трамп про обмін полоненими між США та Росією

У своїй соцмережі Truth Social, яка, до речі, недоступна в Україні, Трамп висловився щодо обміну полоненими між США і Росією.

Трамп запитав, чи платили Сполучені Штати готівкою за звільнення 1 серпня, що радник з національної безпеки Джейк Салліван прямо заперечив. Він також запитав, чи видали США "вбивць, кілерів чи бандитів?" серед росіян, які передали до Росії в рамках угоди про обмін.

"Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо вигідних угод ні в чому, особливо в обміні заручниками", – написав Трамп у соцмережі Truth.

Політик пишається своїм успіхом у звільненні американців, утримуваних іншими країнами.

Відповідно до його слів, американські "перемовники" завжди ганьблять суспільство. Він заявив, що "повернув багатьох заручників" і не дав за це протилежній країні нічого — "і ніколи жодних грошей".